Als eine der wenigen Ausnahmen im Tech-Bereich geht es Microsoft derzeit hervorragend. Dem Konzern gelang es sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Zuwächse zu verbuchen und schaffte es damit sogar die Erwartungen der Investoren zu übertreffen. Treiber der Geschäfte ist vor allem das Cloud-Geschäft des Konzerns, dass so die Einbrüche im PC-Markt kompensieren konnte.

Das dritte Geschäftsquartal 2023 des Unternehmens lief vom 1. Januar bis zum 31. März dieses Jahres und bescherte Microsoft insgesamt einen Umsatz von 52,9 Milliarden US-Dollar. Dies stellt laut Unternehmensangaben ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal dar. Beim Gewinn konnte der Konzern mit einem Zuwachs von 10 % auf 22,4 Milliarden US-Dollar ebenfalls ein beachtliches Ergebnis präsentieren.

Vor allem der Umsatz im Bereich Intelligent Cloud kann sich sehen lassen. Dieser belief sich auf 22,1 Milliarden US-Dollar, was eine Steigerung von 16 % bedeutet. Auch der Umsatz mit kommerziellen Office-Produkten stieg um 13 % an. Insgesamt schaffte es der Unternehmensbereich Produktivität und Geschäftsprozesse mit einer Umsatzsteigerung von 11 % auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Microsoft sieht vor allem in dem Bereich noch enormes Wachstumspotential.

Im Bereich More Personal Computing musste der Konzern allerdings Federn lassen. Hier betrug der Umsatz 13,3 Milliarden US-Dollar und sank damit insgesamt um 9 %. Ein großer Verlierer in der Sparte ist in erster Linie Windows OEM. Hier rutschte der Umsatz um 28 % ab. Aber auch der Geräteumsatz sank um 30 %. Hier machte sich die mangelnde Nachfrage am Markt deutlich bemerkbar. Der Bereich Xbox schaffte zudem kaum Wachstumsimpulse, mit lediglich 3 % mehr Umsatz.

Insgesamt verlief das vergangene Quartal für den Konzern aber sehr positiv. Microsoft nutze außerdem die Gelegenheit und hat im vergangen Quartal 9,7 Milliarden US-Dollar in Form von Aktienrückkäufen getätigt sowie Dividenden an Aktionäre ausgeschüttet.