Von der geringen Nachfrage am Markt sind vor allem Speicherhersteller am härtesten betroffen. Nicht selten quillen die Lagerbestände mit fertigen Produkten über und finden keine Abnehmer. Dies drückt wiederum auf die Preise der Produkte. Es ist daher kaum anders zu erwarten, dass Speicherhersteller zur Zeit herbe Verluste hinnehmen müssen. So ergeht es auch dem südkoreanischen Speicherhersteller SK Hynix, der in seinem aktuellen Geschäftszahlen so starke Verluste wie seit 2012 nicht mehr zu vermelden hat.

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 5,088 Billionen Won (etwa 3,5 Milliarden Euro), was einen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von 58 % bedeutet. Dazu gesellt sich ein Betriebsverlust von 3,402 Billionen Won, was etwa 2,3 Milliarden Euro darstellen.

Allerdings geht SK Hynix davon aus, dass sich die Umsätze im zweiten Quartal wieder erholen werden, nachdem sie im ersten Quartal wohl die Talsohle erreicht haben. Dies führt das Unternehmen auf einen allmählichen Anstieg des Verkaufsvolumens zurück und die geplanten Produktionskürzungen der Zulieferer. Daher prognostiziert der Konzern eine Verbesserung der Marktbedingungen ab der zweiten Jahreshälfte 2023.

Das Unternehmen erwartet, dass sich der wachsende Markt für Hochleistungsserver für künstliche Intelligenz, einschließlich ChatGPT, und eine breitere Akzeptanz von Speicherprodukten mit hoher Kapazität positiv auf den Markt auswirken könnten. SK Hynix plant dementsprechend, sich auf den Verkauf von Hochleistungs-DRAM-Produkten, einschließlich DDR5 und HBM für Server, sowie von 176-Layer-SSDs und uMCP-Produkten in NAND zu konzentrieren und will die Investitionen in High-End-Speicherprodukte beibehalten, von denen allgemein angenommen wird, dass sie die Landschaft des Speichermarktes verändern werden, wie zum Beispiel Chips für künstliche Intelligenz. Darüber hinaus will das Unternehmen in die Vorbereitung der Massenproduktion von 1b-Nanometer-DRAM und 238-Layer-NAND investieren, um schnell wieder profitabel werden zu können, sobald sich die Marktbedingungen verbessern.