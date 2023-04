Werbung

Die Allianz, die China von Produktionsanlagen und Technologien für die Halbleiterherstellung abschneiden will, bekommt Zuwachs. Denn nun will sich auch Japan den Handelsbeschränkungen gegenüber China, die vor allem durch die vereinigten Staaten vorangetrieben werden, anschließen. Dies hatte sich zwar schon zu Anfang des Jahres angedeutet, nun wird der Inselstaat mit seinen Plänen allerdings konkreter. Dabei vermeidet es Japan, China als direktes Ziel seiner geplanten Exportbeschränkungen zu benennen. Denn als direkter Nachbar stellt China einen der wichtigsten Märkte für Japan dar. Entsprechende Genehmigungen für den Export bestimmter Produkte – insgesamt 23 – müssen künftig unabhängig vom Zielland erteilt werden.

Damit bricht China ein weiterer großer Mitspieler und Verkäufer von Halbleitertechnologie weg. Nachdem die USA diesen Schritt bereits seit längerem fokussieren, um die Bemühungen Chinas hinsichtlich des Aufbaus einer eigenen Chipindustrie zu verlangsamen, folgten auch vor Kurzem die Niederlande dem Aufruf des transatlantischen Partners und initiierten Exportkontrollen für wichtige Produktionsanlagen.

Während die Niederlande in dieser Hinsicht besonders durch den Anlagenbauer ASML eine wichtige Schlüsselrolle in der Welt der Halbleiterherstellung einnehmen, ist Japan in erster Linie für einzelne Bestandteile und Chemikalien für diesen Industriezweig unerlässlich. Gleich mehrere Unternehmen haben sich dort auf die Herstellung von Silizium-Wafern spezialisiert oder liefern spezielle Fotolacke aus, ohne die kein moderner Halbleiter hergestellt werden kann.

Die chinesische Konkurrenz schaffte es bisher nur, diese Komponenten in schlechterer Qualität herzustellen. Insofern dürfte die Gesamtheit der bisher ins Spiel gebrachten Exportbeschränkungen, Chinas Ambitionen, im Bereich der Halbleiter führende Kraft in der Welt zu werden, erheblich im Wege stehen.