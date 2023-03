Werbung

Das sich Amazon seit Jahresbeginn von tausenden Mitarbeitern trennt, und einen Sparkurs einleitet, trifft nun auch das Fotografieportal DPReview, kurz für Digital Photography Review. Die Webseite wurde 1998 in England ins Leben gerufen und vor etwa 15 Jahren von Amazon aufgekauft. Um DPReview enger an Amazon zu binden fand 2010 sogar eine Umsiedlung nach Seattle statt. Wie das Portal mitteilte, wird im April der Betrieb eingestellt.

Bekanntheit erlangte DPReview in der Szene vor allem wegen seiner sehr aufwendigen und detaillierten Kameratests. Mit der Zeit baute die Webseite eine respektable Datenbank auf, mit einer ansehnlichen Community. Dazu gesellte sich auch ein entsprechender YouTube-Kanal, auf welchem Testergebnisse umfangreich in Videos besprochen wurden. In der Folge hob sich DPReview dadurch deutlich von konkurrierenden Webseiten ab und etablierte sich gewissermaßen als Standard im Internet. Dies würdigten mitunter auch die Kamerahersteller selbst. Sony beispielsweise zeigte sich in einem Blogeintrag betroffen und bedankte sich für die langjährige Zusammenarbeit.

Das Verschwinden von DPReview wird als Konsequenz eine sichtbare Bresche in die Berichterstattung hinsichtlich digitaler Fotografie im Internet schlagen.

Zwar hat der Siegeszug der Smartphones den Markt für Digitalkameras mit der Zeit immer mehr das Wasser abgegraben, dennoch bestand bis zuletzt ein Interesse im professionellen bzw. semi-professionellen Umfeld und damit an DPReview selbst.

Amazon hat in dem Portal aber offenbar kein weiteres Potential mehr gesehen, obwohl das 2007 bei der Übernahme noch ganz anders klang. Darüber hinaus scheint der Konzern auch einen Verkauf der Website nicht in Erwägung gezogen zu haben. Damit fällt für DPReview am 10. April 2023 der letzte Vorhang. Für einige Zeit verbleibt die Webseite dann noch in einem reinen Lese-Modus, neue Inhalte können aber nicht mehr erstellt werden. Wie lange die Seite dann noch erreichbar bleiben wird, ist nicht bekannt.