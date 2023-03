The Last of Us Part 1 kostenlos dazu

Bereits in der Vergangenheit gab es beim Kauf diverser Hardware das ein oder andere AAA-Game kostenlos dazu. Besagte Promo-Aktion scheint bei den Spielern gut anzukommen. Aus diesem Grund hat AMD jetzt bekannt gegeben, dass alle Käufer einer Desktop-Grafikkarte der Radeon RX 6000- oder Radeon RX 7000-Serie kostenlos die PC-Version von The Last of Us Part 1 erhalten.

Dabei handelt es sich keinesfalls um einen alten Schinken. The Last of Us Part 1 ist die Neuauflage des Klassikers aus dem Jahr 2013. Bislang war der Titel exklusiv auf der PlayStation 5 verfügbar. Ab dem 28. März 2023 kommen allerdings auch alle PC-Gamer in den Genuss des Remakes. Ein ausführliches Hardwareluxx-Angespielt von The Last of Us Part 1 findet sich hier.

Mit The Last of Us Part 1 präsentiert Naughty Dog definitiv eine würdige Neuauflage des Klassikers. Insbesondere die grafischen Verbesserungen sorgen dafür, dass man dem Titel sein Alter keinesfalls ansieht. Zudem ist die Stimmung eine ganz andere als beim Original. Zartbesaitete Gamer stoßen hier sicherlich an ihre Grenzen. Auch wenn man den ersten Teil vom Stressfaktor nicht mit einem Resident Evil Village vergleichen kann, ist immer eine gewisse Anspannung vorhanden. Die Story ist wie zu erwarten mitreißend und die Ereignisse gehen an die Nieren.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, hat noch bis zum 15. April 2023 die Möglichkeit, sich eine entsprechende Grafikkarte bei den teilnehmenden Händlern zu sichern. Eine Übersicht kann hier abgerufen werden.