Apple hat bekannt gegeben, dass man sein Engagement in Europa weiter ausbauen will und unterfüttert dazu den bereits in München errichteten Standort mit einer weiteren Milliarde Euro. Dies soll dem Ausbau eines Apple-eigenen, europäischen Zentrums für Chip-Design einen zusätzlichen Schub verleihen. Bereits 2021 gab Apple eine Investitionszusage von einer Milliarde Euro für den Standort München ab. In der Folge ist die bayerische Landeshauptstadt bereits heute Apples größter Entwicklungsstandort in Europa und ist dort seit über 40 Jahren vertreten.

Das Management spricht in den höchsten Tönen über den Standort und die Arbeit der Ingenieurteams, die dort geleistet werde. Apple-CEO Tim Cook formulierte es so: „Unsere Münchner Ingenieurteams gehören zur innovativen Weltspitze und helfen dabei, neue Technologien zu entwickeln, die das Herzstück unserer Produkte bilden“. Tatsächlich sollen die Münchner Teams wichtige Bestandteile zu Apples eigenem Chip-Design beigetragen haben – ebenso wichtige Fortschritte im Bereich Mobilfunk und Power-Management.

Im Zuge des Investments wird der Konzern sich auch räumlich in der Stadt ausbreiten. Genau gegenüber der kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungseinrichtung von Apple in der Karlstraße werden dazu drei weitere Standorte aufgebaut und der Komplex zu einem Hub für Innovation und Entwicklung ausgebaut. Die Standorte werden sich in der Seidlstraße, der Denisstraße und der Marsstraße wiederfinden. Zusammen mit den Entwicklungsstandorten in der Arnulfstraße und an der Hackerbrücke bilden die neuen Standorte dann Apples europäisches Zentrum für Chip-Design in zentraler Lage in der Münchner Maxvorstadt.

Das für die Seidlstraße geplante Gebäude soll dabei nach den höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert werden und bereits vom ersten Tag an das LEED-Zertifikat (Leadership in Energy and Environmental Design) in Gold erhalten. Dazu gesellen sollen sich weitere umweltfreundliche Bemühungen, indem etwa die urbane Mobilität der Mitarbeiter unterstützt wird, etwa durch Ladesäulen und Parkplätzen für Autos und Fahrräder.