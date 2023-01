Werbung

Die Tech-Riesen in den USA haben diesen Schritt schon vollzogen. Es war daher auch damit zu rechnen, dass hier ansässige Tech-Konzerne früher oder später einen ähnlichen Weg einschlagen werden. Nun hat Europas größter Softwarehersteller, SAP, verkündet, dass man 3.000 der derzeit 112.000 Stellen abbauen wolle. Das entspricht etwa 2,5 % der Belegschaft. Allerdings betrifft diese Maßnahme in Deutschland nur 200 Mitarbeiter. Dies kündigte SAP-Vorstandschef Christian Klein bei der Vorstellung der aktuellen Jahreszahlen an.

Der Konzern wolle sich schlanker aufstellen und so mehr Investitionen im eigentlichen Kerngeschäft ermöglichen, Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) zu konzipieren. Die Stellenstreichung soll daher vor allem andere Bereiche betreffen.

Ziel der Maßnahme ist es, jährliche Kosten in Höhe von 350 Millionen Euro einzusparen. Zudem stellt das Unternehmen die Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics auf den Prüfstand. SAP ist in das Startup im November 2018 mit 8 Milliarden US-Dollar eingestiegen und hält daran noch 61 % der Anteile.

Insgesamt konnte SAP seinen Jahresumsatz aber um 11 % steigern auf 30,9 Milliarden Euro. Wie auch andere Konzerne aus der Tech-Branche mussten aber Einschnitte beim Gewinn hingenommen werden. So sank der Nettogewinn des Konzerns um 68 %, von 5,38 Milliarden Euro in 2021 auf 1,71 Milliarden Euro in 2022. Besonders bei den Softwarelizenzen hat das Unternehmen einen starken Rückgang von -37 % im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Ähnlich wie bei Microsoft entwickelte sich dafür das Cloudgeschäft gut. Die Clouderlöse stiegen nach Angaben des Unternehmens um 33 %, die SAP S74HANA Cloud sogar um 101 %. Die Transformation hin zu einem Cloudunternehmen stellt SAP daher in den Fokus seiner gezielten Restrukturierungspläne.