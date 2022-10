Elon Musk will Twitter nun doch kaufen

Es ist der Rückzug vom Rückzug – Elon Musk will die Übernahme vom Twitter nun offenbar doch abschließen. In einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht SEC wiederholte er sein ursprünglichen Angebot von 54,20 US-Dollar pro Aktie und seine Absicht, den Nachrichtendienst übernehmen zu wollen. Das Gesamtvolumen verbleibt bei 44 Milliarden US-Dollar – dem haben die Aktionäre von Twitter bereits zugestimmt.

Nach der Verhandlung über die Kaufsumme und Rahmenbedingungen trat Musk vom Kauf zurück. Gründe sollen falsche Angaben über die tatsächlich aktiven Accounts gewesen sein. Daraufhin verklagte Twitter Elon Musk. Ein Verfahren sollte am 17. Oktober beginnen.

Bereits im Vorfeld des Verfahren wurden brisante Details bekannt. Unter anderem soll Springer-Chef Mathias Döpfner dem Milliardär angeboten haben, den Nachrichtendienst zu leiten. Es sollte "ein großer Spaß" werden.

Vermutlich will Musk verhindern, dass noch weitere Details ans Tageslicht gelangen. Womöglich sahen seine Anwälte nur noch geringe Chancen im Verfahren gewinnen zu können. Die genauen Gründe sind jedoch unklar.