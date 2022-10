Intel CEO Pat Gelsinger

Werbung

Im Rahmen einer Fragestunde mit einigen europäischen Journalisten beantwortete Intels CEO Pat Gelsinger ein paar Fragen rund um die Ausrichtung des Konzerns. Abseits der Präsentationen auf der Innovation waren hier natürlich keinerlei Überraschungen zu erwarten und wer ein paar Jahre als Redakteur gearbeitet hat weiß auch schon, auf welche Fragen er hier eine Antwort bekommt und auf welche nicht.

Pat Gelsinger ist seit Februar 2021 CEO von Intel und war schon von 1987 bis 2009 für den Chipriesen tätig, bevor es ihn zu anderen Unternehmen führte, um nun den Konzern zur alter Stärke zurückzuführen. Bei Intel leitete Gelsinger zahlreiche Teams, die in den Bereichen Wi-Fi, USB, aber auch dem Kerngeschäft der Chip-Entwicklung tätig waren. 14 Prozessor-Serien führte er bis zur Marktreife. Wir fragten ihn, ob er genau das vermisse, denn seine frühere Tätigkeit bei Intel unterscheidet sich natürlich maßgeblich von seiner aktuellen Rolle als CEO. Vor zwei Wochen hat der Autor das Israel Developer Center und die Fab28 in Israel besucht und dort einen Spirit und ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten erlebt der Intel-Mitarbeiter erleben können, welche die Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Ausführung einiger Produkte zur aktuellen Zeit unwirklich erscheinen lassen.

Die kurze Antwort von Gelsinger lautete "Yes!". In der längeren Antwort beschrieb er sich und sein Können aber als genau richtig am Platz – vor allem in der aktuellen Zeit. "Being the CEO is the job I'm called right now for such a critical rebuilding of the company (...)". - "CEO zu sein, ist genau der Job, den ich jetzt für einen so kritischen Wiederaufbau des Unternehmens ausüben darf."

Aber er gibt auch zu: "Hey, a day just being in the lab working on technology would be a very good day." – "Ein Tag, an dem man nur im Labor an der Technologie arbeitet, wäre ein sehr guter Tag." fügte er noch hinzu.

"I do spending a good amount of time as a CEO going deep with the engineering teams. I do wanna stay close to the real engineering work of the company. I think a technology CEO should never get too far from the technology and I think every technology company should have a technology CEO. Its just a better way to manage and run a technology business. You can not run technology through a spreadsheet. (...) You better be close to the engineers."

"Als CEO verbringe ich viel Zeit damit, mich intensiv mit den Ingenieurteams zu beschäftigen. Ich möchte nahe an der eigentlichen technischen Arbeit des Unternehmens sein. Ich denke, ein Technologie-CEO sollte sich nie zu weit von der Technologie entfernen, und ich denke, jedes Technologieunternehmen sollte einen Technologie-CEO haben. Es ist einfach ein besserer Weg, ein Technologieunternehmen zu managen und zu führen. Man kann Technologie nicht über eine Tabellenkalkulation steuern. (...) Man sollte den Ingenieuren nahe sein." so Pat Gelsinger zum Abschluss. Sicherlich auch eine kleine Hommage an AMDs CEO Lisa Su, die ebenfalls als technisch extrem nah den Produkten gilt, die sie bei AMD zu verantworten hat – und das in den vergangenen Jahren mit großem Erfolg.

Die Ergebnisse von Pat Gelsinger als CEO bei Intel sind nach 18 Monaten noch nicht sichtbar, was aber auch kein Wunder ist. Ein Unternehmen wie Intel benötigt Zeit, um Änderungen im Unternehmen und der Produktstrategie nach Außen hin deutlicher sichtbar zu machen. Pat Gelsinger verströmt aber sehr viel Zuversicht, dass Intel als Unternehmen ab 2025 ein anderes sein wird.