Der Countdown läuft: Mitte September ist Schluss mit dem GPU-Mining von Ethereum

Der von den Ethereum-Entwicklern geplante Wechsel von Proof of Work (PoW) auf Proof of Stake (PoS) rückt näher und wird immer konkreter. Entsprechend bereiten sich die Mining-Portale darauf vor – oder besser bereiten ihre Nutzer darauf vor und informieren darüber, wie es dann weitergehen soll. Mit dem Wechsel von PoW auf PoS ist das Mining im Ethereum-Netzwerk nicht mehr möglich.

Um den Wechsel von der Protokolle zu erzwingen, wurde in einem Ethereum Improvement Proposal (EIP-4345) festgelegt, dass es eine Terminal Total Difficulty (TTD) für den letzten Block von 58.750.000.000.000.000.000.000 gibt. Aktuelle Blöcke bewegen sich im Bereich von 56.926.046.359.617.298.689.713 für die Schwierigkeit.

Die aktuelle Rechenleistung im Ethereum-Netzwerk von etwa 940 GH/s führt zu einem Enddatum am 15. September, an dem die TTD erreicht wird. Es hängt aber natürlich von der weiteren Entwicklung der Rechenleistung in den kommenden Tagen ab, ob der 15. September tatsächlich das finale Datum darstellt und der letzte Block erreicht wird oder nicht – es kann schneller gehen oder auch länger dauern.

Derzeit sind die Auswirkungen auf das Ethereum-Netzwerk, bzw. in das Vertrauen der Währung Ether noch völlig unklar. Aktuell arbeitet ein Großteil der GPU-Miner für das Ethereum, aber in den vergangenen Wochen und Monaten war bereits ein gewisser Schwund an Investitionen in das GPU-Mining zu spüren. Dies führte unter anderem dazu, dass die Preise für die Grafikkarten wieder ein UVP-Niveau und weit darunter erreicht haben. Vor allem in Asien wird der Gebrauchtmarkt für Grafikkarten überschwemmt. NVIDIA musste sogar eine Gewinnwarnung herausgeben. Der Kurs des Ether liegt aktuell bei 1.600 US-Dollar – weit entfernt vom einstigen hoch von 4.700 US-Dollar im November 2021.

Aber sowohl für das Ether als auch für das GPU-Mining soll es natürlich weitergehen. In der PoS-Blockchain soll das Validieren für einen gewissen Ertrag sorgen. Dazu muss man allerdings auch über eine gewisse Mindestmenge verfügen, die aktuell bei 32 Ether liegt. Natürlich wird man wie beim Mining an einem Pool teilnehmen können, sodass nicht jeder Netzwerkteilnehmer einen Full Node mit 32 Ether betreiben muss. Rechenleistung ist für diese Validierungs-Arbeit aber nicht mehr notwendig.

Große GPU-Mining-Portale wie NiceHash bereiten ihre Nutzer ebenfalls auf den Wechsel vor. Statt im Ethereum-Netzwerk zu arbeiten, sollen die Systeme dann andere Kryptowährungen, wie den Ravencoin, schürfen. Dies gilt für alle GPU-Miner, die aktuell zu 90 % am Ethereum minen, sich zukünftig aber eine oder mehrere Alternativen suchen müssen.