Sony PlayStation: Verkaufszahlen von Spielen brechen ein

Auch wenn sich die Verfügbarkeit von Sonys PlayStation 5 gebessert hat, ist die Konsole weiterhin überall restlos ausverkauft. Der japanische Elektronikkonzern veröffentlichte jetzt die Ergebnisse des ersten Quartals 2022. Dem Bericht lässt sich entnehmen, dass es Sony gelungen ist, 2,4 Millionen PlayStation-5-Konsolen zu verkaufen. Dies entspricht einem Plus von 4 % im Vergleich zum Vorjahr.

Wer in jüngster Vergangenheit die Möglichkeit hatte, eine PS5 zu kaufen, fand im Einzelhandel lediglich Bundles, die aus einer PlayStation und diversem Zubehör bestanden. Dazu zählten auch Spiele. Somit wäre davon auszugehen, dass sich auch die Verkaufszahlen bei den PS5-Spielen deutlich verbessert haben. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Verkäufe brachen um 26 % ein. Ohne die Bundles wären hier sicherlich noch deutlich weniger Spiele über die Ladentheke gegangen.

Sony konnte laut eigenen Angaben bislang 21,7 Millionen Exemplare der PlayStation 5 verkaufen. An aktiven Spielern dürfte es somit also nicht mangeln. Ein Faktor könnte das PlayStation-Plus-Abo sein. Im genannten Segment verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von 2 %. Etwas runter ging es bei den monatlichen Nutzern. Hier meldete Sony 102 Millionen aktive Nutzer. Wobei dies natürlich nicht allein der Grund für einen Einbruch von 26 % sein kann. Auch die Corona-Pandemie soll sich in den Zahlen deutlich zeigen. Der während der Pandemie herrschende Boom nimmt langsam ab und die Nachfrage sinkt.

Abzuwarten bleibt, wie sich die kommenden Releases auf die Verkäufe auswirken. Mit God of War Ragnarök steht ein AAA-Titel in den Startlöchern, der sich über eine große Fanbase freut. Hier sollten sich zahlreiche Gamer von einem Kauf überzeugen lassen. Des Weiteren wäre es möglich, dass in den kommenden Monaten noch zusätzliche Konsolen im Einzelhandel auftauchen. Diese werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls als Bundle angeboten.