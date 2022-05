DreamHack-Nachfolger: Gaming-Festival CAGGTUS kommt nach Leipzig

Nachdem sich mit dem Ende der DreamHack die größte LAN-Party Deutschlands aus Leipzig verabschiedet hat, kehrt nun mit dem Gaming-Festival CAGGTUS eine neue Veranstaltungsreihe inklusive LAN-Party in die sächsische Messestadt zurück.

Der offizielle Startschuss zur ersten CAGGTUS fällt 14. April 2023. Bis zum 16. April 2023 können Gamer neben der Teilnahme an der LAN-Party auch eine Entertainment- sowie Stream-Area nutzen. Der Entertainment-Bereich umfasst unter anderem eine Freeplay-Zone sowie eine Event-Bühne und Expo. In einem eigenen Bereich innerhalb der Entertainment Area ist die Stream Area angesiedelt. Mit Partnern aus der Branche werden hier eigene Formate entwickelt, in denen bekannte Streamer live von CAGGTUS Leipzig senden. Über einen „How to Stream“-Bereich soll aber auch Neulingen das Thema Streaming samt der technischen und inhaltlichen Herausforderungen näher gebracht werden. Dabei wird man zudem die Möglichkeit haben, diverse “Idole” zu treffen.

In der FPV Arena steigen Besucher mit Hilfe einer VR-Brille virtuell in die Cockpits von Race-Drohnen und Autos und erleben Flug- und Fahrmanöver, als würden sie selbst im Cockpit sitzen. Hardware-Kunstwerke stehen im Mittelpunkt der Deutschen Casemod Meisterschaft (DCMM), bei der aus handelsüblichen oder selbst konstruierten PC-Gehäusen Unikate entstehen.

Des Weiteren ist es den Veranstaltern gelungen zwei hochkarätige Partner für die CAGGTUS-Leipzig-Premiere zu gewinnen. Red Bull wird für Energy-Drinks dabei sein und sich zudem inhaltlich mit neuen Formaten auf CAGGTUS Leipzig integrieren. Auch die langjährige Zusammenarbeit mit Schenker Technologies/XMG, dem Leipziger Hersteller von High-End-Gaming-Hardware, findet ihre Fortsetzung.