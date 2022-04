Gute Nachrichten: Preise für Grafikkarten weiterhin auf Talfahrt

Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Kryptoboom sorgten in den vergangenen Jahren für einen massiven Ansturm auf Grafikkarten. Dies hatte zur Folge, dass die Preise explodierten. Für die Karten wurden teilweise die doppelten UVPs gezahlt und trotz der hohen Preise wurden die Shops ihre Ware los. In den vergangenen Wochen haben sich die Preise allerdings langsam wieder normalisiert.

Schaut man sich aktuell eine ASUS GeForce RTX 3080 auf der Preisvergleichsseite Geizhals genauer an, lässt sich bei der Preisentwicklung ein ganz klarer Trend erkennen. Am 7. Januar 2022 sollte besagte GPU noch stolze 2.120 Euro kosten. Mittlerweile wird die Karte für rund 1.200 Euro angeboten. Das Gleiche gilt für die MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Hier lag der Verkaufspreis am 25. Dezember 2021 bei knapp 2.900 Euro. Momentan ist die GPU für 1.900 Euro verfügbar.

Diese Preisentwicklung zieht sich durch die Bank der aktuellen Kartenmodelle – egal ob AMD und NVIDIA.

Neben den sich normalisierenden Preisen ist auch die Verfügbarkeit der Karte gegeben. Zahlreiche Modelle sind bei diversen Händlern sofort ab Lager erhältlich. Wie lange der Status Quo jedoch anhalten wird, bleibt zunächst abzuwarten. Der Markt scheint eine gewisse Sättigung erreicht zu haben bzw. den Herstellern gelingt es zunehmen den Bedarf zu decken. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Preise noch weiter sinken werden. Außerdem wollte die Kryptowährung Ethereum im Juni 2022 eine Konsensumstellung vornehmen. Anstatt das Verfahren Proof of Work (PoW) lässt sich Ether dann nur noch im Proof-of-Stake-Verfahren erwirtschaften. Dies wurde allerdings erneut verschoben.

Ein weiterer Faktor, der in den kommenden Monaten für fallende Preise sorgen sollte, dürfte die Einführung der neuen GeForce-RTX- und Radeon-Generation sein. Hier sollten im Herbst des aktuellen Jahres die ersten Karten erscheinen.