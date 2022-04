1,9 Milliarden US-Dollar: AMD kauft Datacenter-Spezialisten Pensando

AMD hat soeben angekündigt, dass man den Datacenter-Spezialisten Pensando für 1,9 Milliarden US-Dollar kaufen möchte. Pensando hat sich auf Netzwerk- und Management-Hardware für das Datacenter spezialisiert und bietet hier zahlreiche Lösungen an. Der Kaufpreis soll über direktes Betriebskapital und sonstige Aufwendungen gezahlt werden.

Bekannt ist Pensando im Datacenter-Bereich durch seine hoch skalierbaren Plattform für verschiedene Dienste – darunter auch programmierbaren Paketprozessor, die im Netzwerk verteilt werden, um mehrere Infrastrukturdienste gleichzeitig zu beschleunigen. Die Hardware entlastet die Prozessoren und erhöht somit die Gesamtsystemleistung. Kunden waren bisher Cloud- und Datacenter-Dienstleister wie IBM Cloud, Microsoft Azure und Oracle Cloud.

Pensando wird als komplettes Team bei AMD unter der Data Center Solutions Group eingegliedert, die von Forrest Norrod geführt wird. Der aktuelle CEO Prem Jain von Pensando wird das Team leiten. Laut Pressemitteilung soll der Kauf im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden – sofern alle Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben.

"To build a leading-edge data center with the best performance, security, flexibility and lowest total cost of ownership requires a wide range of compute engines. All major cloud and OEM customers have adopted EPYC processors to power their data center offerings. Today, with our acquisition of Pensando, we add a leading distributed services platform to our high-performance CPU, GPU, FPGA and adaptive SoC portfolio. The Pensando team brings world-class expertise and a proven track record of innovation at the chip, software and platform level which expands our ability to offer leadership solutions for our cloud, enterprise and edge customers." – so Dr. Lisa Su, CEO von AMD.