Erst für 2023 wieder geplant: E3 jetzt doch ganz abgesagt

Wie Hardwareluxx bereits im Januar berichtete, sollte die E3 auch in diesem Jahr als reines Online-Event stattfinden. Schon damals äußerten wir die Vermutung, dass die E3 in Zukunft ganz von der Bildfläche verschwinden wird. Mittlerweile setzen viele Publisher auf eigene Kanäle und bleiben den Messen fern. Jetzt hat man das Event für das aktuelle Kalenderjahr jedoch komplett abgesagt. In einem Statement gaben die Veranstalter bekannt, dass man die gesamte Energie und Ressourcen auf die kommenden Veranstaltungen im Sommer des nächsten Jahres konzentrieren will. 2023 soll die E3 sowohl physisch als auch digital stattfinden.

Ob die Messe tatsächlich im nächsten Jahr wieder zurückkehren wird bleibt zunächst abzuwarten. Allerdings könnte ein physisches Event der E3 wieder neues Leben einhauchen. Eine rein digitale Veranstaltung ist insbesondere für die großen Player der Branche in der Regel uninteressant. Hier bieten sich eher Formate an, die über die eigenen Kanäle publiziert werden.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird. Auch wenn vielerorts diverse Maßnahmen gegen die Verbreitung des COVID-19-Virus abgeschafft wurden, ist nicht ausgeschlossen, dass diese in Zukunft wieder erforderlich werden.