KIOXIA erweitert Produktionskapazität für 3D-Flash-Speicher

Der Hersteller KIOXIA hat jetzt bekannt gegeben in Zukunft eine neue, hochmoderne Fertigungsanlage (Fab2) in seinem Werk Kitakami in der Präfektur Iwate in Japan bauen zu wollen. Das Unternehmen zielt dabei auf den Ausbau der Produktion des proprietären 3D-Flashspeichers BiCS FLASH ab. Der Bau der Anlage startet im April 2022 und ist voraussichtlich bis 2023 abgeschlossen. Ob dies jedoch tatsächlich gelingen wird bleibt zunächst abzuwarten.

Die neue Anlage Fab2 soll die Produktionskapazität des gesamten Werks Kitakami durch KI-gestützte Fertigungstechnologie erhöhen. Dadurch beabsichtigt der Hersteller die Produktqualität laut eigenen Angaben weiter zu verbessern. Außerdem beabsichtigt KIOXIA das Geschäft mit der neuen Fertigungskapazität organisch ausbauen zu können. Dabei profitiert der Hersteller vom mittel- bis langfristigen Wachstum des Flashspeicher-Marktes, das laut KIOXIA durch die zunehmende Verbreitung von Cloud-Diensten sowie von 5G, IoT, KI, automatisiertem Fahren und dem Metaverse vorangetrieben wird.

Die Anlage Fab2 entsteht an der Ostseite des bestehenden Fab1 in Kitakami. Die Anlage wird in einer erdbebensicheren architektonischen Bauweise und einem umweltfreundlichen Design errichtet. KIOXIA spricht hier explizit von modernsten und energiesparenden Fertigungsgeräten sowie erneuerbaren Energiequellen.

KIOXIA plant, die Investitionen für den Bau der Fab2-Anlage aus dem operativen Cashflow zu finanzieren. “Der Bau von Fab2 ist ein wichtiger Meilenstein für KIOXIA, mit dem wir unsere strategischen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für fortschrittliche Speicherprodukte weiter ausbauen können. Damit sind wir in einer noch besseren Wettbewerbsposition, um der steigenden Marktnachfrage nach Speicherprodukten gerecht zu werden“, erklärt Nobuo Hayasaka, Präsident und CEO der KIOXIA Corporation. “Wir freuen uns, dass Fab2 nicht nur die Produktionskapazität von KIOXIA erhöhen wird, sondern auch als Basis für die zukünftige Umsetzung von anspruchsvollen und nachhaltigen Aktivitäten von KIOXIA dient.“

KIOXIA beabsichtigt zudem in Zukunft Gespräche mit Western Digital zu führen, um das Flash-Joint-Venture auf die K2-Investition auszuweiten.