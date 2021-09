Amazon bald mit eigenen Kaufhäusern

Dass Amazon den Onlinehandel beflügelt und diversen alteingesessenen Kaufhäusern eine schwere Zeit beschert hat, dürfte unumstritten sein. Der lokale Handel macht schon lange die Online-Shops für aussterbende Innenstädte verantwortlich. Eine Selbstreflektion findet hier nicht statt, viel lieber zeigt man mit dem Finger auf andere und schiebt so die Schuld weit von sich. Jetzt könnte Amazon selbst allerdings wieder für auflebende Einkaufsstraßen sorgen. Gerüchten zufolge plane der Versandriese eigene Kaufhäuser mit einer Größe von rund 3.000 Quadratmetern. Diese sollen vorerst in Kalifornien und dann in Ohio eröffnet werden.

Bei der Produktvielfalt setzt Amazon zunächst auf Elektronik- sowie Haushaltsartikel. Aber auch Bekleidung und Schuhe sollen in den Kaufhäusern eine große Rolle spielen. Insbesondere Kleidungsstücke dürften bei Amazon zu den Artikeln gehören, die mit eine der höchsten Retourenquoten aufweisen. Somit sollte eine enge Verzahnung des stationären und des Onlinehandels die Rücksendungen drastisch minimieren. Kunden könnten die Produkte problemlos vor Ort anprobieren und bekommen diese dann kostenfrei mit Amazon Prime geliefert.

Eine weitere technische Neuheit des Amazon-Kaufhauses ist laut Wall Street Journal, dass Kunden in der Lage sind, Kleidungsstücke via QR-Code zu scannen. Anschließend werden die gescannten Artikel von Mitarbeitern oder Robotern in der Umkleidekabine hinterlegt und können anprobiert werden. In der Kabine soll sich ein Spiegel mit Augmented Reality befinden. Mithilfe eines Touchscreens lassen sich noch zahlreiche weitere Produkte entdecken. So wäre es unter anderem möglich, verschiedene Farben des Kleidungsstücks anzuprobieren.

Aktuell ist davon auszugehen, dass Amazon auch bei seinen Kaufhäusern probieren wird, eine Vielzahl zu automatisieren. Fehlende Kassen wie bei den Amazon-Go-Stores dürften hier bereits zum Standard gehören.