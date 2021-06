Intel baut sein Führungsteam um

Dass ein neuer CEO in einem Unternehmen wie Intel auch einige Posten direkt unter ihm neu besetzt, ist nichts neues – vor allem nicht, wenn die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmen neu gestaltet werden soll. Unter Pat Gelsinger gibt es jetzt entsprechend einige Änderungen, die Intel verkündet hat.

So verlässt Navin Shenoy, der bisher Executive Vice President und General Manager der Data Platforms Group (DPG) war, zum 6. Juli das Unternehmen. Er war 26 Jahre bei Intel beschäftigt. Die DPG wird in zwei neue Business Units aufgeteilt. Sandra Rivera, die zuvor Personalchefin und Chefin der Network Platforms Group war, wird Executive Vice President und General Manager für Datacenter und AI. Unter ihre Führung fallen Xeon- und FPGA-Produkte für das Cloud-Geschäft.

Nick McKeown wird Senior Vice President und General Manager der neuen Network and Edge Group. 2019 kaufte Intel den Netzwerkspezialisten Barefoot Networks, bei dem McKeown ein Mitgründer war.

Greg Lavender wird neuer CTO von Intel. Er bringt 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung neuer Hard- und Software mit und war zuletzt CTO von VMWare – ein alter Weggefährte von Pat Gelsinger also. Außerdem wird Lavender neuer General Manager der neuen Software and Advanced Technology Group.

Raja Koduri wird die Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG) leiten. Alle Entwicklungen im Bereich der HPC-Hardware und diese für die GPUs laufen ab sofort unter seiner Leitung.

Alle Änderungen treten zum 6. Juli in Kraft.