Google eröffnet seinen ersten Retail-Store in New York City

Dass Ladengeschäfte mehr als ein Prestigeobjekt sind, dürften insbesondere die Apple-Stores rund um den Globus zeigen. Hier lassen sich zum einen Produkte erwerben, aber geht es auch darum, Anwendern die Angst vor dem Umgang mit der Technologie zu nehmen. Somit veranstaltet Apple regelmäßig Workshops mit Themen wie der einfachen Bedienung des Macs bis hin zu komplexen Tutorials von anwenderspezifischen Sonderfällen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass auch andere Technologieunternehmen dem Beispiel von Apple folgen und ihre eigenen Stores eröffnen. Nachdem sich bereits Huawei, Raspberry Pi und Xiaomi in die Liste der Shopbesitzer einreihen, zählt neuerdings auch Google dazu.

Der Suchmaschinenriese hat jetzt seinen ersten Shop im Herzen von New York eröffnet. Wie sich einem Bericht des US-amerikanischen Nachrichtensenders CNBC entnehmen lässt, befindet sich der Retail-Store in Chelsea (14th & 9th) in New York City. Google beabsichtigt unter anderem Pixel Phones sowie Chromebooks, Nest-Gadgets und Fitbit-Wearables im Shop zu vertreiben. Vom optischen Aufbau erinnert der Shop etwas an die bekannten Apple Stores. Allerdings verwendet der Suchmaschinenriese etwas weniger Glas. Aber auch bei Google liegt der Fokus auf dem Ausprobieren der eigenen Produkte. Kunden haben die Möglichkeit sich vor Ort selbst ein Bild zu machen und Geräte zu testen.

Des Weiteren bietet Google für Gamer einen eigenen Bereich im Laden, in dem sich die Streamingkonsole spielen lässt. Zudem erwarten die Kunden im Store ein paar Besonderheiten. Dazu zählt sicherlich der "Imagination Space", bei dem sich die neuesten technologischen Fortschritte von Google entdecken lassen. Zur Eröffnung gibt es ein Google-Translate-Projekt, das in Zusammenarbeit mit einem Künstler aus Tokio entstanden ist. Kunden können einen Satz sprechen und dieser wird im Anschluss in 24 Sprachen übersetzt.