PayPal bohrt sein Später-bezahlen-Angebot weiter auf

Schaut man sich die Bezahlmethoden diverser großer Onlineshops aus Deutschland an, findet man hier immer öfter den Bezahldienstleister Klarna zur Auswahl. Dadurch bieten viele Stores wieder die Möglichkeit, auf Rechnung zu bezahlen. Bislang war dies nur in wenigen Shops möglich. Grund hierfür dürfte zum einen der Schutz vor Betrugsversuchen sein, aber auch die Schwierigkeiten an das Geld von Käufern zu gelangen, wenn diese sich weigern zu zahlen beziehungsweise es nicht können. Genau hier setzt Klarna an und bietet den Shopbetreibern Sicherheit.

Allerdings sorgt dies auch dafür, dass viele Kunden nicht mehr zu PayPal greifen. Klarna bietet die Möglichkeit erst zwei Wochen nach dem Erhalt der Ware zu zahlen. Dies ist bei Kunden natürlich weitaus beliebter, als zunächst in Vorkasse zu treten. PayPal hat jetzt bekannt gegeben, dass man beabsichtigt das "Später bezahlen"-Programm in Deutschland weiter aufzubohren. So sind Nutzer in Zukunft in der Lage die gekauften Artikel erst nach 30 Tagen zu bezahlen. Voraussetzung hierbei ist jedoch, dass der Käufer die Kreditwürdigkeitsprüfung besteht. Der offene Betrag wird dann nach rund einem Monat vom Konto des Kunden via Lastschriftverfahren eingezogen. Natürlich nur wenn das Bankkonto auch über eine ausreichende Deckung verfügt.

Eine Ratenzahlung von 12 Monaten ist bereits seit September 2019 vorhanden. Neu sind hingegen weitere Laufzeiten. Es besteht nun die Option offene Rechnungen innerhalb von 3, 6, 12 oder 24 Monaten abzustottern. Dabei gilt jedoch zu beachten, dass dies erst bei Produkten mit einem Wert von mindestens 99 Euro und maximal 5.000 Euro möglich ist. Andernfalls steht besagte Option nicht zur Verfügung.