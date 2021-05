Wettrüsten: Südkorea investiert 370 Milliarden Euro in die Halbleiterproduktion

Im Zuge der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie sorgt die Halbleiter-Krise für Engpässe in diversen Branchen. Wie Hardwareluxx bereits berichtete, kommt es unter anderem bei WLAN-Routern zu Lieferschwierigkeiten. Zudem ist eine Entspannung noch nicht in Sicht. Der aktuelle Status Quo wird noch Monate anhalten und sich in Zukunft weiter zuspitzen.

Jetzt hat sich die südkoreanische Regierung eingeschaltet und beabsichtigt mit einem Förderplan rund 370 Milliarden Euro in die Produktion von Halbleitern zu investieren. Insgesamt beteiligen sich 150 südkoreanische Hersteller bei der Finanzierung der Förderung. Dazu zählen auch Samsung sowie SK Hynix. Als Gegenleistung erhalten die Unternehmen diverse Steuervergünstigungen.

Die genannte Summe soll neben der Erweiterung der Produktionskapazitäten auch für die Forschung genutzt werden. Samsung plant unter anderem den Bau eines neuen Werkes, das bis Ende des Jahres 2021 für die Fertigung von 5-nm-Chips zuständig sein soll. SK Hynix beabsichtigt rund 200 Milliarden Euro in die Halbleiterfertigung zu investieren und könnte zudem damit beginnen Logikchips herzustellen. Bislang konzentriert man sich hauptsächlich auf SDRAM.

Neben Südkorea plant auch die EU die Halbleiterindustrie mit 100 Milliarden Euro zu fördern, damit auch Werke innerhalb Europas entstehen. Hier ist bereits der US-amerikanische Hersteller Intel im Gespräch. Somit wäre es möglich, dass Team-Blue-Chips in Zukunft auch in europäischen Werken produziert werden. Allerdings ist unklar, ob sich die EU tatsächlich auf Konditionen, wie sie im Rest der Welt angeboten werden, einlassen wird. Ein üblicher Subventionierungssatz beläuft sich in Asien auf 40 %.

Des Weiteren ist die Standortfrage noch offen. Deutschland verspricht sich hierbei aufgrund der zentralen Lage gute Chancen für einen Zuschlag. Allerdings beschwerte sich in jüngster Vergangenheit Elon Musk über die Bürokratie in der Bundesrepublik. Ob es den Halbleiterherstellern ähnlich ergehen wird bleibt abzuwarten.