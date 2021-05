Apple investiert erneut bei Corning

Dass beim kalifornischen Hersteller Apple das Thema Glas eine wichtige Rolle spielt, sollte hinreichend bekannt sein. Neben den Geräten selbst verwendet der iPhone-Konzern das genannte Material auch bei seinen Ladengeschäften in Hülle und Fülle. Bei den Smartphones kommt das sogenannte Gorilla-Glas zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein chemisch vorgespanntes Glas aus der Gruppe der Alumosilikatgläser. Für die Produktion ist das Unternehmen Corning verantwortlich. Bereits in den vergangenen Jahren steckte Apple 450 Millionen US-Dollar in den Hersteller. Neben dem iPhone werden auch iPads und die Apple Watch mit dem genannten Material bestückt.

Um die Nachfrage nach den eigenen Geräten auch in Zukunft befriedigen zu können, investiert Apple weitere 45 Millionen US-Dollar in Corning. Das Geld soll genutzt werden, um die Fertigungskapazitäten weiter auszubauen. Ob ein Teil des genannten Investments auch für die Forschung verwendet werden soll ist bis dato nicht bekannt. Allerdings arbeitet Apple hinter verschlossenen Türen weiterhin an einer faltbaren Version des iPhones. Derzeit nutzen Hersteller wie Samsung bei ihren Foldable-Devices jedoch eine Schutzschicht aus Kunststoff. Ein faltbares Glas lässt sich momentan noch nicht auf dem Markt erwerben.

Fraglich ist zudem, ob sich faltbare Smartphones in Zukunft durchsetzen werden. Zwar geht der Trend zu immer größeren Displays, allerdings widerspricht dies dem aktuellen Designkonzept von Apple. Die Geräte sollen in erster Linie schlank sein. Dies zeigt sich auch beim neuen iMac. Hier ist es Apple dank des eigenen M1-Chips gelungen, das Volumen der Computer um 50 % zu reduzieren. Ob ein faltbares iPhone mit der von den Kunden gewohnten Ästhetik vereinbar ist bleibt zunächst abzuwarten. Wobei Apple hier sicherlich aufgrund des hohen Preises zunächst nur eine geringe Käuferschicht ansprechen wird.