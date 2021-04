430 Milliarden US-Dollar: Apple stellt Fünfjahres-Investitionsplan vor

Apple hat im Rahmen einer Pressemeldung seine Investitionspläne in den USA für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Demnach möchte der Konzern bis zu 430 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen und damit bis zu 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Dazu möchte Apple seine bestehenden Teams erweitern, insbesondere in den Bereichen Chip-Entwicklung sowie 5G sollen künftig mehr Gelder fließen.

Zusätzlich plant das Unternehmen auch eine Milliarde US-Dollar in den Bau eines neuen Campus in North Carolina zu stecken. Dort sollen insgesamt etwa 3.000 neue Arbeitsplätze im Bereich der Softwareentwicklung und KI-Forschung entstehen. Darüber hinaus schafft Apple einen 110 Millionen US-Dollar schweren Fonds für die Instandsetzung und den Ausbau von Infrastruktur in über 80 Counties, die von einer Spende besonders profitieren würden.

Apple CEO Tim Cook sagte dazu: "Zu diesem Zeitpunkt der Erholung und des Wiederaufbaus verdoppelt Apple sein Engagement für Innovation und Fertigung in den USA mit einem Generationen-Investment, welches Communities in allen 50 Staaten erreichen wird."