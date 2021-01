Microsoft übertrifft Erwartungen: Gewinn im letzten Quartal stieg um 33 Prozent

Am Dienstag Abend stellte Microsoft seine Quartalszahlen für das vergangene, letzte Quartal 2020 vor. Demnach konnte der Tech-Gigant erstmals einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden US-Dollar innerhalb von 3 Monaten für sich verbuchen, ein neuer Rekord. Der Nettogewinn lag bei mehr als 15 Milliarden US-Dollar und damit ebenfalls deutlich höher als erwartete. Dementsprechend reagierten auch die Aktienmärkte, der Kurs liegt bereits auf einem Allzeithoch und steigt weiter. Insgesamt konnte Microsoft seinen Umsatz im vorangegangen Quartal im Vergleich zum letztes Quartal 2019 um 17 % steigern. Der Reingewinn stiegt im Vergleich zum Vorjahr sogar um knapp ein Drittel auf 15,5 Milliarden US-Dollar.

Microsoft konnte, wie viele andere Tech-Unternehmen, wirtschaftlich von der Corona-Krise profitieren. So verzeichnete der Konzern starke Zuwächse bei der Nutzung von Cloud-Computing und Cloud-Software-Angeboten, wie Azure und Teams. Zudem profitierte das Unternehmen von der nach wie vor hohen Nachfrage an Computern im Allgemeinen. Microsoft CEO Satya Nadella spricht in dem Zusammenhang von dem Erleben einer "zweiten Welle der digitalen Transformation, dies jedes Unternehmen und jede Branche erfasst".

Noch im Oktober letztes Jahres prognostizierte Microsoft einen Umsatz von 39,5 bis 40,4 Milliarden US-Dollar. Analysten gingen von etwa 40,2 Milliarden US-Dollar Umsatz aus. Mit einem tatsächlichen Umsatz von 43,1 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal, übertraf der Konzern alle Erwartungen. Im laufenden Quartal des Finanzjahres 2021 rechnet Nadella mit 40,4 bis 41,3 Milliarden Dollar Umsatz. Sollten sich die Schätzungen bewahrheiten wäre dies ein Plus von 15 bis 18 % im Vergleich zum selben Zeitraum des vergangenen Jahres.