KIOXIA erweitert Kitakami-Werk zur Steigerung der Produktionskapazität

Das Unternehmen KIOXIA (ehemals Toshiba Memory) hat die Erweiterung des Werkstandorts Kitakami in der Präfektur Iwate in Japan bekanntgegeben. Als Grund nennt der Hersteller die Absicht, die Produktion seines 3D-Flashspeichers BiCS FLASH weiter zu steigern. Besagte Erweiterung soll auf einem an das bestehende Werk angrenzenden Gelände errichtet werden. Dabei stehen insgesamt 136.000 m² zur Verfügung, um in Zukunft die neue “K2“-Fertigungsanlage zu beherbergen. Die Vorbereitungsarbeiten werden bereits im Frühjahr 2021 beginnen und bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Laut Aussagen von KIOXIA hat die Menge der Daten, die weltweit erzeugt, gespeichert und genutzt werden, aufgrund technologischer Innovationen exponentiell zugenommen. Der Hersteller erwartet für den Flashspeicher-Markt ein weiteres Wachstum, das durch Cloud-Dienste, 5G, IoT, KI und automatisiertes Fahren angetrieben wird. Die Erweiterung der Produktionsanlage soll sicherstellen, dass KIOXIA weiterhin den weltweit steigenden Bedarf an Speicherlösungen erfüllen kann.

Des Weiteren plant KIOXIA im Yokkaichi-Werk in der Präfektur Mie ab dem Frühjahr 2021 das Fab 7 zu errichten. Hier wird ein KI-unterstütztes Fertigungssystem eingeführt, um die Produktionskapazitäten weiter auszubauen. KIOXIA ist nach eigenen Angaben bestrebt, seine Position in der Speicherbranche durch Kapitalinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung auf Basis von Markttrends weiter auszubauen.