Salesforce kauft den Webdienst Slack

Der webbasierte Instant-Messaging-Dienst Slack dürfte zu einem der großen Gewinner der Corona-Pandemie gehören. Auch wenn es dem US-amerikanischen Unternehmen mit Microsofts Teams nicht gerade an Konkurrenz mangeln dürfte, konnte man die Nutzerzahlen in den vergangenen Monaten signifikant steigern. Unter anderem aus diesem Grund dürfte sich der Cloud-Anbieter Salesforce für den Dienst interessiert haben. Was zu einer Übernahme von Slack für insgesamt 27,7 Milliarden US-Dollar führte.

Durch die Akquirierung verspricht sich Salesforce in erster Linie zusätzliche Geschäftskunden für die eigenen Dienste zu gewinnen. Auch der CEO von Slack, Stewart Butterfield zeigte sich von der Übernahme begeistert. Allerdings profitieren auch die Anleger von dem Verkauf von Slack, der Aktienkurs stieg seit Bekanntwerden der Übernahme um satte 48 % an. Jedoch hatte Slack seit dem Börsengang im Juni 2020 einen Verlust von 40 % auf die eigenen Wertpapiere verzeichnen müssen. Die Akquisition soll bis zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 von Salesforce abgeschlossen sein.

Zwar kann die US-Aufsichtsbehörde bei der geplanten Übernahme noch ihr Veto einlegen, davon ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht auszugehen. Somit sollte der Besitzerwechsel reibungslos über die Bühne gehen.

Durch genannte Akquirierung von Slack steigt zudem der Druck auf Microsofts Teams weiter an. In Kombination mit Salesforce-Produkten sollten die Angebote besonders für Unternehmen interessant sein. Hält die Corona-Pandemie auch im kommenden Jahr weiterhin an, dürfte das Unternehmen einen weiteren Kundenzuwachs verzeichnen.