AMD erreicht den höchsten CPU-Marktanteil seit mehr als zehn Jahren

Das Analyse-Unternehmen Mercury Research stellte kürzlich Zahlen zur Verteilung des x86-basierten CPU-Marktes zwischen den größten Anbietern vor. Dabei stach vor allem AMD mit einem Marktanteil von 22,4 % im drittel Quartal 2020 hervor, was einer Steigerung von fast 6,3 Prozentpunkten zum Vorjahr bedeutet und gleichzeitig der höchste Wert seit zehn Jahren ist. Die jüngst erfolgte Vorstellung der Ryzen-5000-Serie dürfte dem Konzern weiteren Aufschwung in den nächsten Monaten versprechen.

Vor allem bei den Notebooks konnte das Unternehmen große Erfolge für sich verbuchen. Vor allem im Bereich von günstigen APUs für Einsteiger-Modelle konnte AMD mit einem großen Sortiment und niedrigen Preisen punkten und so seinen Marktanteil auf 20,2 % ausbauen. Das ist ein Plus von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr und bildet für das Unternehmen ein neues Allzeithoch. Da Intel jedoch ebenfalls sein Sortiment im Bereich der Einsteiger-Chips ausbaut, dürfte sich dieser Trend mittelfristig wieder etwas abschwächen, so Mercury Research.