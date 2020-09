Fortnite: Epic will mit Gerichtsentscheid wieder in den App Store

Im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games gibt es eine neue Entwicklung. Epic reichte am 5. September eine Klage vor einem kalifornischen Gericht ein, mit dem Ziel Fortnite wieder in den App-Store zu bringen.

Nachdem Epic Games erst vor kurzem in einem Gerichtsverfahren unterlag und verfügt wurde, dass Apples Reaktion, der Rauswurf Fortnites aus dem App-Store, rechtens war, reichte der Spiele-Entwickler nun erneut Klage ein. in dem Dokument bat Epic nach eigenen Angaben das Gericht darum, die als Vergeltung seitens Apple eingestufte Verbannung der App, zu stoppen. Diese sei unverhältnismäßig und Epic Games versuchte nur Nutzer und Entwickler von Apples teurer und wettbewerbswidrigen Kontrolle zu befreien.

In dem Klageschrift fordert Epic weiterhin, dass Apple Fortnite wieder in den App-Store reintegrieren solle und sich nicht weigern dürfte Fortnite oder andere Epic-Games-Apps zu boykottieren. Apple Argumentation hinsichtlich der Verletzung der App-Store-Richtlinien in Bezug auf In-App-Käufe akzeptiert Epic nicht.

Ebenfalls wird eine Wiederaufnahme seinerseits in Apples Entwickler-Programm gefordert und ein Verbot von Löschung oder Veränderungen der bereits auf iOS-Geräten installieren Fortnite-Versionen. Dies alles begründet Epic unter anderem mit der Tatsache, dass eine Rückkehr der Apps in ihrer jetzigen Version in den App-Store für Apple so gut wie keinen Schaden zur Folge hätte, Epic Games hingegen durch den momentanen Bann sehr großen Schaden erfahre. Darüber hinaus sind dem Dokument Email-Verläufe zwischen Apple und Fortnite beigefügt, in denen Tim Sweeney, CEO von Epic argumentierte, das ein alternatives Bezahlsystem sowohl die Preise für die Konsumenten, als auch die Gewinne für die Entwickler erhöhen würde.

Auf eine Antwort von Apple, in der der Konzern behauptet ein Ausschluss von Dritt-Anbieter Bezahl-Systemen würde Nutzer schützen, entgegnete Sweeney nur, dies sei "a sad state of affairs". Des Weiteren sind auch Nutzer-Beschwerden vorhanden, die unter anderem Erstattungen von Epic für zuvor erworbenen Content in Fortnite fordern und ein Bericht, wonach laut Epic die Nutzerzahlen seit dem Bann um 60 Prozent zurückgegangen seien. Dies sei ein irreparabler Schaden für das Unternehmen, so Epic. Als nächstes kommt es nun zu einer Anhörung, welche noch in diesem Monat stattfinden soll.