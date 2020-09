SpaceX schließt 12. Starlink-Mission ab und verspricht 100 Mbps

Donnerstagmorgen schoss SpaceX zum zwölften Mal seine Starlink-Satelliten ins All. Nun wird behauptet, bei Tests seien Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps erreicht worden. Es gibt jedoch Zweifel an den Zahlen.

Gestern startete eine Falcon 9 vom Kennedy Space Center. Mit an Bord SpaceXs Starlink-Satelliten. Es ist schon die zwölfte der bisher geplanten 24 Missionen. Ziel von Starlink ist die Etablierung eines Satelliten-Netzwerkes, welches weltweiten Internet-Zugriff auch in entlegenen Gegenden ermöglichen soll. Die Mission verlief ohne Zwischenfälle. Vor dem Start verriet Kate Tice, eine Ingenieurin bei SpaceX, Details nach denen eine öffentlich zugängliche Beta schon für dieses Jahr geplant sei. Dafür sammelt SpaceX bereits Namen und Adressen von Interessenten.

Darüber hinaus gab sie Informationen preis, nach denen bereits interne Tests zu Latenz und Übertragungsgeschwindigkeit durchgeführt werden. Nach ihren Angaben ergaben diese "sehr geringe Latenzzeiten" und Download-Geschwindigkeiten von über 100 Mbps. Dies würde auf jeden Fall ausreichen, um sämtliche Online-Games zu spielen und sogar mehrere HD-Filme gleichzeitig zu streamen, so Tice.

Inoffizielle Lekas von angeblichen Beta-Testern lassen jedoch Zweifel an den jetzt genannten Zahlen. So veröffentlichte der User Snnackss vor etwa drei Wochen eine Sammlung von Speed-Tests, die angeblich mit Starlink-Verbindungen durchgeführt wurden. Dort reichte die Download-Geschwindigkeit von 11 Mbps bis zu 60 Mbps, die Latenzzeiten gab er mit 31 ms bis 94 ms an. Da diese Ergebnisse jedoch schon ein paar Wochen alt sind, scheint es plausibel, dass Starlink inzwischen Verbesserungen in der Software des Netzwerkes erzielt habe. Tice sagt dazu: "Unser Netzwerk ist momentan Work in Progress und mit der Zeit werden wir damit fortfahren, immer mehr Features freizuschalten und so das volle Potential dieses Netzwerkes auszuschöpfen"

Starlink veröffentlichte zum ersten Mal konkrete offizielle Zahlen, was wohl mit dem Versuch des Unternehmens sich für das Federal-Communications-Commission's-Rural-Digital-Opportunity-Fund-Förderprogramm zu qualifizieren. Hierfür ist eine stabile Geschwindigkeit von mindestens 25 Mbps und eine Latenzzeit unter 100 ms Voraussetzung. Der Fond bietet eine Förderung von bis zu 13,51 Milliarden Euro für Internet-Service-Anbieter über zehn Jahre. In dem Webcast verriet Tice ebenfalls, dass SpaceX zum ersten Mal eine erfolgreiche Inter-Satelleliten-Verbindung mit Starlink-Satelliten gelang. So gelang es ihnen per Laser hunderte von Gigabyte von Daten von Satellit zu Satellit zu transferieren. Den Informationen zufolge wird Starlink in Zukunft eine der schnellsten Optionen sein, wenn es darum geht, große Datenmengen über den Globus zu verschicken.