US-Investoren versuchen TikTok zu übernehmen

Allem Anschein nach ist das Ende des chinesischen Videoportals TikTok noch nicht ganz besiegelt, bzw. scheint sich eine Möglichkeit anzubahnen, wie die Plattform in Zukunft überleben könnte. Auf staatlichen Geräten der USA ist TikTok verboten und wenn es nach dem Präsidenten Donald Trump gehen würde, wäre die Plattform auch im Rest des Landes lange verschwunden. Somit ist aktuell davon auszugehen, dass TikTok früher oder später in den USA illegal sein und somit aus den App-Stores verschwinden wird.

Jetzt beabsichtigt eine Gruppe von US-amerikanischen Investoren aus dem Tech-Sektor das chinesische Unternehmen zu übernehmen. Allerdings prüfe man aktuell zunächst, ob eine Übernahme ein mögliches Verbot verhindern könnte. Sollte dies nicht der Fall sein, dürfte die Investorengruppe nur noch wenig Interesse an dem chinesischen Videoportal haben. Zudem scheinen weitere US-Investoren einer Übernahme von TikTok gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Sowohl aus New York als auch aus dem Silicon Valley gibt es erste Gebote für das Unternehmen.

Wie im letzten Monat bekannt wurde, spioniert der Dienst seine Nutzer aus. Durch die Beta-Version des Apple-Betriebssystems iOS 14 stellten Entwickler fest, dass TikTok die Zwischenablage der Nutzer ausliest. Da sich in besagter Ablage durchaus für eine gewisse Zeit hochsensible Daten befinden können, sollte dringend von einer Nutzung der App abgesehen werden.

Laut Aussagen des chinesischen Unternehmens habe man niemals Daten aus der Zwischenablage gespeichert oder an TikTok-Server übertragen. Außerdem diene das Verhalten nur dem Zweck, Bots oder Spam zu erkennen. Aufgefallen ist das Ganze lediglich, da Apple in iOS-14-Nutzern eine Push-Mitteilung zukommen lässt, wenn eine App auf Daten in der Zwischenablage zugreift. Ohne eine solche Benachrichtigung wäre das Verhalten der TikTok-App mit großer Sicherheit niemals bekannt geworden.