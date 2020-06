NZXT macht NZXT BLD und den eigenen Onlineshop Gamern zugänglich

Der Hersteller NZXT hat jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort NZXT BLD sowie der NZXT Online-Shop in Deutschland und Österreich verfügbar sind. Somit weitet NZXT seine Direktvertriebsaktivitäten erstmals auf die Europäische Union aus. NZXT BLD bietet Gamern die Möglichkeit, innerhalb von zwei Werktagen einen PC zu erhalten. Besonderheit hierbei ist es, dass der PC erst gebaut wird, wenn der Kunde diesen bestellt. Es handelt sich also nicht um vorgefertigte Builds, die in Regalen stehen und darauf warten, verschickt zu werden. Beim NZXT BLD-Bestellprozess wählen die Gamer zunächst aus einer Auswahl von Bestsellern aus, welche Games sie mit ihrem neuen PC spielen möchten. Anschließend entscheiden sie sich für ein Budget. NZXT ermittelt dann aus den vorliegenden Daten einen passenden Gaming-PC, der sämtliche Anforderungen erfüllen soll.

Außerdem erhält der Gamer eine direkte Info über die zu erwartenden FPS des neuen Gaming-Rigs. Besagte FPS sind kein Richtwert, sondern werden von NZXT mit dem Build bei einer Genauigkeit von +/- 10 % garantiert. NZXT gab bekannt, dass man durch über 10 Millionen analysierte Spielstunden in der Lage ist, die Spielleistung eines Systems genau vorherzusagen.

"Wir haben NZXT BLD entwickelt, um es Interessenten leicht zu machen, genau den Gaming-PC zu bekommen, den sie wünschen und der auf die Spiele zugeschnitten ist, die sie spielen möchten", kommentiert Johnny Hou, Gründer und CEO von NZXT.

Alle BLD-PCs werden in Deutschland gebaut sowie versandt und unterliegen der gleichen Qualitätsverpflichtung wie das nordamerikanische NZXT BLD-Pendant. Außerdem verfügen alle Builds über eine All-In-One-Garantie von drei Jahren.

Im NZXT Online-Shop erwarten alle Kunden aus Deutschland und Österreich diverse Komponenten von NZXT, einschließlich Gehäusen der H-Serie sowie Kraken der Z-3- und X-3-Serien. Jede Komponente im Inventar wird laut dem Unternehmen rigorosen Tests unterzogen. Um welche Testverfahren es sich hier genau handelt ist allerdings nicht bekannt. Zudem soll alles, was in den Bau eines Systems mit einfließt, übersichtlich aufgelistet werden.