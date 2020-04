FixAtHome: iFixit startet DIY-Aktion gegen die Wegwerfmentalität

Dass viele Menschen durch das Coronavirus (COVID-19) aktuell ungewöhnlich viel Zeit zu Hause verbringen, dürfte mittlerweile hinreichend bekannt sein. Da kommt es vor, dass einem z.B. quietschende Stühle, tropfende Wasserhähne und Technik, die nicht funktioniert, präsenter erscheinen als dies im normalen Alltag der Fall ist. Dies hat die Reparatur-Community iFixit dazu bewogen, unter dem Hashtag #FixAtHome in ihren kostenlosen Anleitungen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten. Damit versucht iFixit die Menschen ganz nebenbei zu einem bewussteren Konsum zu inspirieren.

Deshalb hat iFixit gemeinsam mit anderen Unternehmen, Aktivisten und Ehrenamtlichen einen globalen Aufruf gestartet: "Repariert Dinge selbst und teilt eure Erfolge unter dem Hashtag #FixAtHome auf Instagram und Twitter." Ziel der Kampagne ist es ein Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reparaturen zu schaffen und zu zeigen, wie vielfältig, einfach und alltäglich Reparaturlösungen sein können.

Der Durchschnittsdeutsche besitzt laut der Reparaturprofis von iFixit 10.000 Dinge. Mit #FixAtHome will das Unternehmen darauf aufmerksam machen, dass die meisten dieser Dinge es wert sind, repariert zu werden, wenn sie einen Defekt aufweisen. Das Reparieren ist ein bedeutender Beitrag zur Nachhaltigkeit. Nicht ohne Grund führt die EU in ihrem Aktionsplan für Kreislaufwirtschaft ein Recht auf Reparatur als Maßnahme an, wodurch Smartphones und Co. künftig leichter zu reparieren sein sollen. Für Haushaltsgeräte wird es bereits ab dem Jahr 2021 ähnliche Richtlinien geben.

Mehr Reparatur bedeutet auch weniger Müll und eine Verringerung der Produktion von Geräten mit großem CO2-Fußabdruck. Vor allem die weltweit jährlich 50 Millionen Tonnen Elektroschrott und die Herstellung von Konsumgütern wie Elektronik oder Kleidung haben enorme Auswirkungen auf die Umwelt und den menschlichen Lebensraum. Reparatur ist ein unverzichtbares Kettenglied, um bei der Lösung dieser Probleme zu helfen.