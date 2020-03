Kassenloser Supermarkt: Amazon Go für Dritte freigegeben

Amazon ist schon seit vielen Jahren in mehreren Bereichen tätig. Dazu zählt auch die Entwicklung des Supermarkts der Zukunft. Mit Amazon Go sollen Kunden sich den Weg zur Kasse sparen, da das System die Einkäufe über Sensoren und Kameras erfasst und beim Verlassen automatisch abgerechnet wird. In den USA betreibt das Unternehmen bereits mehrere Filialen erfolgreich und nun wird diese Technik für Dritte freigeben, sodass Supermärkte darauf Zugriff haben werden.

Amazon wird laut eigenen Angaben bereits in Kürze einige Partnerschaften bekanntgeben. Damit dürften zumindest in den USA bald mehr Supermärkte mit dem kassenlosen System auftauchen. Für die Installation werden allerdings zahlreiche Kameras benötigt und auch die Regale müssen mit Gewichtssensoren ausgestattet werden. Die Installation der Technik soll mehrere Wochen Zeit beanspruchen.

Amazon wird das System als Just Walk Out vermarkten. Anders als bei Amazon Go wird auch kein Amazon-Account benötigt. Die Abrechnung soll dann bequem über die Kreditkarte erfolgen. Unklar bleibt bisher, wie viel Amazon für die Lizenzierung der Technik von den Supermarktbetreibern verlangen wird. Hier hält man sich bedeckt und vermutlich werden auch die Partner keine konkreten Zahlen nennen.

Einzelhändler erhoffen sich vermutlich durch die Technik den ein oder anderen Technikinteressierten in den Markt zu locken und damit mehr Umsatz zu generieren. Ob sich das System langfristig durchsetzen wird und damit Kassen komplett wegfallen, bleibt allerdings abzuwarten.