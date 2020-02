Sony schließt seine Playstation-Foren

In Zeiten von Social-Media und Co., in denen sich Nutzer mit Leichtigkeit vernetzen können, hat so manches Forum einen schwereren Stand. Obwohl Facebook-Gruppen nicht so übersichtlich sind, wie zum Beispiel das Hardwareluxx-Forum, scheinen einige Nutzer doch lieber auf Social-Media-Portale wie Facebook oder Ähnliches zurückzugreifen. Dies musste jetzt allem Anschein nach auch der japanische Elektronikkonzern Sony feststellen, denn das entsprechende Forum wird immer weniger frequentiert. Entsprechend könnte es sich daher um einen der Gründe handeln, weshalb das Unternehmen beschlossen hat, ab dem 27. Februar 2020 sämtliche PlayStation-Foren offline zu nehmen.

Die Schließung betrifft sowohl die europäischen als auch die nordamerikanischen Foren. Laut den Japanern sollen die User in Zukunft die Social-Media-Kanäle des Unternehmens bzw. den Playstation-Blog nutzen. Für Supportanfragen verweist das Unternehmen auf die offizielle Support-Webseite.

Ob die Schließung der Foren für mehr Aktivität auf den Social-Media-Kanälen von Sony sorgen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Zwar sind die Zugriffszahlen von Foren in der Vergangenheit zurückgegangen, allerdings dürften sich diverse Nutzer durch die vielen Datenskandale von Facebook und Co. nach Alternativen umsehen. Somit sind alle zukünftigen heimatlosen PlayStation-Foren-User im Hardwareluxx-Forum jederzeit herzlich willkommen.