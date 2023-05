Werbung

Zum ersten Mal seit 2019 begrüßt die Computex auch wieder internationale Besucher. Bereits gestern fand eine Pressekonferenz statt und NVIDIA CEO Jensen Huang hielt eine Keynote vor Ort. Heute morgen hat das Taipei Nangang Exhibition Center die Messe feierlich eröffnet. Ein vierköpfiges Team von Hardwareluxx ist vor Ort und wird von heute bis zum 02. Juni täglich News und Videos aus Taiwan liefern.

Vor Ort sind mehr als 1.000 Aussteller aus 26 Ländern an über 3.000 Ständen. Neben Start-Ups aus aller Welt finden sich auch alle Branchengrößen auf der Messe. AMD, Nvidia, Asus, MSI,G.SKILL, BenQ und viele andere finden sich auf der langen Liste der Aussteller. Ein Blick auf den vollgepackten Veranstaltungskalender verrät, dass eines der großen Themen in diesem Jahr Start-Ups sind. Zu den Rednern gehören aber auch viele leitende Angestellte und Experten von taiwanesischen und globalen Unternehmen wie Ampere Computing, Arm, ASUS, Delta, Lenovo, Intel, KIOXIA, NVIDIA, NXP, SIEMENS, Solidigm, STMicroelectronics, Supermicro, TAICCA und Texas Instruments, die einen Blick auf die nächste Generation technologischer Trends werfen werden. Es werden auch Themen wie Halbleiterentwicklung und das Metaverse diskutiert.

Mit ihrem Programm und den Ausstellern konzentriert sich die Computex 2023 auf insgesamt sechs Schwerpunktthemen:

High-Performance Computing

Künstliche Intelligenz

Konnektivität der nächsten Generation

Hyperrealität

Innovationen und Start-ups

Nachhaltigkeit

Um das Thema Nachhaltigkeit zu fokussieren, stellt die Computex das Programm ESG GO! vor. So werden nationale und internationale Aussteller, die eine internationale Nachhaltigkeitszertifizierung erhalten haben, mit dem ESG GO!-Schild gekennzeichnet, das eine grüne Lieferkette belegen soll. Diese Möglichkeit wurde von 18 Unternehmen, darunter Acer, ASUS, BenQ, Delta, Gigabyte, Inventec, MSI und Quanta Computer, angenommen. Darüber hinaus hat TAITRA in Zusammenarbeit mit Acer die App Earth Mission entwickelt. Die App für einen nachhaltigen Lebensstil lädt alle Messeteilnehmer dazu ein, mit Hilfe der App Energie zu sparen und nachhaltiger zu leben. Die Organisation One Tree Planted pflanzt nach der Messe basierend auf der Zahl der App-Downloads Bäume im Amazonas-Regenwald.

Die Computex findet bereits seit 1981 regelmäßig statt. 2019, in Ihrem letzten Jahr vor der Corona-Pause konnte die Messe einen neuen Besucherrekord verbuchen. Neben Pressevertretern und Ausstellern verbuchte die Messeorganisation 42.495 offizielle Besucher. Auch 2019 war Hardwareluxx vor Ort.