Wayback Machine in Google-Suche integriert

Google hat sich entschieden, die Wayback Machine des Internet Archive in seine Suchmaschine zu integrieren. Die Funktion, frühere Versionen von Webseiten anzuzeigen, ist bei Google allerdings nicht neu. Bis Anfang 2024 betrieb Google das hauseigene Feature Google-Cache, welches ähnliche Fähigkeiten hatte. Jedoch erzeugte Google-Cache kaum Aufmerksamkeit und wurde daraufhin eingestellt.

Internet Archive gab die Umsetzung seitens Google in einem Blogeintrag bekannt und befürwortete diesen Schritt ausdrücklich: "In einem bedeutenden Schritt vorwärts für die digitale Bewahrung macht es die Google-Suche jetzt einfacher als je zuvor, auf die Vergangenheit zuzugreifen."

Mark Graham, Direktor der Wayback Machine, fügte hinzu: "Seit mehr als 25 Jahren bewahrt sie [die Wayback Machine] Schnappschüsse des öffentlichen Internets auf. Diese digitale Zeitkapsel verwandelt unser Nur-Jetzt-Surfen in eine Reise durch die Internetgeschichte. Und jetzt ist sie nur noch einen Klick von den Google-Suchergebnissen entfernt und öffnet ein Portal zu einem umfassenderen, reichhaltigeren Internet – einem Internet, das sich an das erinnert, was andere vergessen haben."

Der Blick in die Vergangenheit einer Webseite ist über die weiteren Informationen in den Suchergebnissen möglich. Google platziert dort nun einen Link zu früheren Versionen der entsprechenden Webseite in der Wayback Machine des Internet Archive. Dieses Feature soll Nutzern dabei helfen, den historischen Kontext einer Webseite besser nachvollziehen zu können.