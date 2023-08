Werbung

Amazon hat das Bewertungssystem auf seiner Seite geändert. In Zukunft sehen Kunden nur noch einen Stern und eine Prozentzahl, die angibt, wie viele der abgegebenen Bewertungen fünf Sterne vergeben haben.

Bisher wurden in der Suchübersicht unter jedem Artikel fünf Sterne abgebildet. Diese waren zum Teil ausgefüllt und gaben so auf den ersten Blick eine optische Auskunft über die durchschnittliche Bewertung. Laut Amazon zeigten die Sterne allerdings nicht nur einfach den Durchschnittswert. Zusätzliche Faktoren seien auch in die Auswertung eingeflossen.

Bei der neuen Methode erhalten Kunden nur die Auskunft, wie viel Prozent der Bewertungen die Höchstwertung erreicht haben. Wahrscheinlich versucht Amazon mit der Aktualisierung, gegen gefälschte oder gekaufte Bewertungen vorzugehen. Allerdings zeigt sich schnell eine Schwäche des ganzen Systems: Wenn ein Produkt bei 10 Bewertungen insgesamt eine mit fünf, aber neun mit vier Sternen erhalten hat, zeigt die Suchübersicht nun an, dass 10% der Bewertungen volle Punktzahl geben. Das alte System hingegen würde wahrscheinlich einen Wert von knapp über vier Sternen im Schnitt anzeigen, was wesentlich positiver wirkt.

Das neue Wertungssystem ist momentan noch in der Testphase. Es ist davon auszugehen, dass Amazon noch daran arbeitet. Sollte es sich nicht durchsetzen, besteht auch die Möglichkeit, dass man nach einer kurzen Zeit wieder zum alten System zurückkehrt.