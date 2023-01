Werbung

Der Kurznachrichtendienst Twitter will künftig wieder politische Werbung auf seiner Plattform erlauben. Diesbezüglich verhängte der Konzern vor der jüngsten US-Präsidentschaftswahl 2019 ein Verbot. Der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey hatte diesen Schritt vollzogen und begründete dies mit: „We believe political message reach should be earned, not bought.“ - „Reichweite politischer Inhalte soll verdient werden, nicht bezahlt.“

Letztlich dürfte vor allem die Debatte um den Einfluss sozialer Netzwerke auf die US-Politik in Hinblick auf den Präsidentschaftswahlkampf 2019 zu diesem Schritt geführt haben.

Die nun andauernde finanzielle Miesere, die sich seit der Übernahme des Konzerns durch Elon Musk radikal verschärft hat, dürfte einen Anteil an der nun getroffenen Kehrtwende haben. Nachdem in den vergangen Wochen viele namenhafte Firmen, abgeschreckt durch den sehr unruhigen Übernahmeprozess durch Musk, keine Werbung mehr auf dem Kurznachrichtendienst schalten wollten, fehlt es dem Unternehmen an wichtigen Einnahmequellen.

Der Konzern plant daher politische Werbung in den kommenden Woche wieder zu erlauben. Zudem lockert er die Richtlinien für Werbung zu sozialen Belangen. Twitter spricht davon, dass Anzeigen nicht zum Erzielen von politischen, juristischen, legislativen oder regulatorischen Erfolgen verwendet werden sollten. Vielmehr möchte der Konzern öffentliche Debatte erleichtern.

Grundsätzlich galten dafür eigentlich strengere Vorgaben. Das Setzen der Zielgruppe durfte daher nicht zu kleinteilig sein, oder sich bei der Auswahl an bestimmten Begriffen festmachen – ebenfalls nicht an der jeweiligen politischen Einordnung. Nun gilt für Werbung, die für Regionen innerhalb der USA konzipiert ist, diese Richtlinie nicht mehr.

Der Kurznachrichtendienst erklärt, dass die neuen Vorgaben für Werbung damit eher an der Praxis von anderen Medien, wie Fernsehsendern, orientiert seien. Wieviel sich Twitter von den neuen Richtlinien verspricht, ist unbekannt, allerdings kann der Konzern zur Zeit wohl jede Einnahmequelle gebrauchen.