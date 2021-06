Vodafone-Kunden erhalten bald kostenlos eine höhere Datenrate

Vodafone hat angekündigt die Bandbreite von rund vier Millionen Bestandskunden bis zum Jahre 2023 kostenlos erhöhen zu wollen. Profitieren von der erhöhten Internet-Geschwindigkeit sollen demnach alle Nutzer des hybriden Glasfaser-Kabelnetzes des Unternehmens, sofern diese in einem Tarifportfolio von vor 2020 enthalten sind. Die Geschwindigkeit soll dann ohne Kostensteigerung an einen der aktuell vermarkteten Tarife angeglichen werden.

500.000 Kunden haben das Upgrade nach Angaben von Vodafone bereits erhalten. Jetzt sollen vor allem ältere Tarife mit niedrigen ein- oder zweistelligen Download-Geschwindigkeiten im Fokus stehen - sie sollen nach und nach eine Übertragungsrate von bis zu 50 Mbit/s erhalten.

Andreas Laukenmann, Geschäftsführer Privatkunden bei Vodafone Deutschland sagt dazu: "Das ist das größte Tarif-Upgrade-Programm für Bestandskunden in der Unternehmensgeschichte. Bis 2023 verdoppeln wir allein bei einer Million Bestandskunden das Tempo. Vor allem aber für unsere Kabel-Breitbandkunden mit niedrigen Datenraten ist die Tempo-Erhöhung auf 50 Mbit/s sicherlich hilfreich – viele Anwendungen und digitale Dienste setzen heute einfach schnelles Internet voraus. Und davon gibt es in unserem hybriden Glasfaser-Kabelnetz ausreichend!“

Doch auch Kunden mit einer Bandbreite jenseits von 50 MBit/s können sich auf ein baldiges Upgrade freuen. So sollen Nutzer, die aktuell mit 150 oder 200 MBit/s surfen, innerhalb der nächsten zwei Jahre auf bis zu 250 MBit/s hochgestuft werden. Wer zurzeit mit 400 MBit/s im Internet unterwegs ist, soll künftig bis zu 500 MBit/s erhalten.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Nach Angaben des Providers sind Bestandskunden der Discountermarke eazy, welche ebenfalls das Gigabit-Netz von Vodafone nutzen, nicht in der Aktion mit inbegriffen. Auch einige ältere Tarife, in die TV-Produkte verwoben sind oder die an Mehrnutzer-Verträge gekoppelt sind, würden erstmal noch nicht aufgewertet, so das Unternehmen.

Das Tempo-Upgrade erfolgt automatisch – die Kunden werden von Vodafone benachrichtigt, wenn das Upgrade durchgeführt wurde. Die Vertragsbedingungen (Laufzeit etc.) ändern sich dabei nicht.