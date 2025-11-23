News
Legendary AMD Deals

Black Friday bei Caseking

Black Friday bei Caseking

Advertorial / Anzeige:

Zur Black-Friday-Woche bietet Caseking in den "Legendary AMD Deals" zahlreiche AMD-Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an. Darunter sind Ryzen-9000-Prozessoren mit zusätzlichem 3D V-Cache sowie aus der Ryzen-7000-Serie und auch ein günstiges Einstiegsmodell – alles auf Basis der aktuellen AM5-Plattform.

Auch bei den Grafikkarten heißt es: "Nicht kleckern, sondern klotzen" - und so bietet Caseking alle Modelle der Radeon-RX-9000-Serie zu vergünstigten Preisen an. Darunter sind die Varianten der Radeon RX 9060 XT mit 8 und 16 GB Grafikspeicher sowie die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT, die auch aktuelle AAA-Titel flüssig spielbar ermöglichen und dennoch preislich attraktiv positioniert sind.

Unter den angebotenen Karten finden sich solche von allen bekannten Herstellern: Acer, ASUS, ASRock, Gigabyte, Powercolor, Sapphire und XFX. Je nach Hersteller wird in verschiedenen Modellvarianten auf die Bedürfnisse hinsichtlich der Leistung, Kühlung oder Optik eingegangen.

Zugehöriges Artikelbild

Die reduzierten Preise der "Legendary AMD Deals" gibt es im Aktionszeitraum vom 23. November bis 6. Dezember 2025, solange der Vorrat reicht.

AMD-Prozessoren

Der Ryzen 9 9950X3D (Test) bietet mit seinen 16 Zen-5-Kernen und dem zusätzlichen 3D V-Cache sowohl eine herausragende Anwendungs- als auch Spiele-Leistung. Mit geringen Abstrichen gelingt dies auch dem Ryzen 9 9900X3D mit 12 Kernen. Spieler sind beim Ryzen 7 9800X3D (Test) bestens aufgehoben, wer ein paar Euro sparen möchte, kann auch zum Ryzen 7 7800X3D (Test) mit Zen-4-Kernen greifen. Beide Modelle bieten ebenfalls den zusätzlichen 3D‑V‑Cache. Ein echter Allrounder ist der Ryzen 7 9700X (Test) mit acht Zen-5-Kernen sowie einem sparsamen 105-W-Modus.

Legendary AMD Deals
Prozessor Preis bisher Deal-Preis
AMD Ryzen 9 9950X3D 667,93 Euro
 639,00 Euro
AMD Ryzen 9 9900X3D 565,88 Euro
 539,00 Euro
AMD Ryzen 7 9800X3D 448,86 Euro
 424,90 Euro
AMD Ryzen 7 7800X3D 363,64 Euro 338,90 Euro
AMD Ryzen 7 9700X 284,77 Euro 269,00 Euro

Grafikkarten mit AMD-GPU

Mit der RDNA-4-Architektur bietet AMD über verschiedene Leistungs- und Preisklassen hinweg ein attraktives Angebot. Mittels FSR 4 und bald auch FSR Redstone bieten die Modelle der Radeon-RX-9070-Serie (Test) sowohl eine gute Rasterizer-Leistung, aber auch eine Unterstützung der aufwendigen Raytracing-Effekte. Preisbewusste Spieler, die in 1080p oder 1440p auch nicht unbedingt den Anspruch der höchsten Darstellungsqualität haben, können auch bedenkenlos zur Radeon-RX-9060-Serie (Test) greifen. Auch hier finden sich zahlreiche Angebote:

Legendary AMD Deals
Grafikkarte UVP Deal-Preis
Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB
 429,90 Euro
 379,00 Euro
Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB
 379,90 Euro312,90 Euro
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 749 Euro
 639,00 Euro
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT White Edition 16 GB - 687,41 Euro
ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC Edition - 760,18 Euro
ASUS Prime Radeon RX 9070 EVO OC Edition - 631,60 Euro
ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 679,00 Euro 582,90 Euro
ASUS TUF Radeon RX 9070 OC Edition - 748,70 Euro
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT White Edition 429,00 Euro 389 Euro
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB
 -
 390,94 Euro
ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8 GB 389,00 Euro 285,00 Euro
ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 449,00 Euro 406,90 Euro
ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8 GB 399,00 Euro 299,00 Euro
ASUS TUF Radeon RX 9060 XT OC Edition - 451,96 Euro
ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend 641,00 Euro 618,70 Euro
ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC 729,00 Euro 679,00 Euro
ASRock Radeon RX 9070 Challenger 699,00 Euro 559,00 Euro
ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend OC 619,00 Euro 577,00 Euro
ASRock Radeon 9060 XT Challenger 16 GB 389,00 Euro 349,00 Euro
ASRock Radeon 9060 XT Challenger 8 GB 315,00 Euro 270,45 Euro
ASRock Radeon 9060 XT Steel Legend 16 GB 439,00 Euro 373,55 Euro
ASRock Radeon 9060 XT Steel Legend 8 GB - 379,00 Euro
Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite 799,00 Euro 716,18 Euro
Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC - 690,30 Euro
Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC 669,00 Euro 576,42 Euro
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB 385,87 Euro 365,00 Euro
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 GB 349,00 Euro 303,15 Euro
PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT OC 699,00 Euro 649,00 Euro
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT 689,00 Euro 628,46 Euro
PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT OC Special Edition 799,00 Euro 737,61 Euro
PowerColor Reaper Radeon RX 9070 599,00 Euro 539,00 Euro
PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16 GB - 413,58 Euro
PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9060 XT OC - 419,00 Euro
Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC 749,00 Euro 698,03 Euro
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 Gaming OC 669,00 Euro 614,90 Euro
Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC 729,00 Euro 654,90 Euro
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 Gaming OC 669,00 Euro 607,21 Euro
Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Gaming 589,00 Euro 539,00 Euro
Sapphire Pure Radeon RX 9070 Gaming OC - 624,08 Euro
Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB 419,00 Euro 388,67 Euro
Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB 429,00 Euro 345,00 Euro
Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming OC - 315,00 Euro
Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming OC 399,00 Euro 356,90 Euro
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Gaming Edition RGB - 719,00 Euro
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition RGB 779,00 Euro 704,90 Euro
XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC White Magnetic Air Edition RGB 779,00 Euro 714,90 Euro
XFX Swift Radeon RX 9070 XT Triple Fan Gaming Edition - 653,00 Euro
XFX Swift Radeon RX 9070 XT White Triple Fan Gaming Edition 669,00 Euro 629,00 Euro
XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 16 GB - 374,74 Euro
XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16 GB - 386,81 Euro

    Werbung

