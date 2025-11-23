Werbung
Advertorial / Anzeige:
Zur Black-Friday-Woche bietet Caseking in den "Legendary AMD Deals" zahlreiche AMD-Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an. Darunter sind Ryzen-9000-Prozessoren mit zusätzlichem 3D V-Cache sowie aus der Ryzen-7000-Serie und auch ein günstiges Einstiegsmodell – alles auf Basis der aktuellen AM5-Plattform.
Auch bei den Grafikkarten heißt es: "Nicht kleckern, sondern klotzen" - und so bietet Caseking alle Modelle der Radeon-RX-9000-Serie zu vergünstigten Preisen an. Darunter sind die Varianten der Radeon RX 9060 XT mit 8 und 16 GB Grafikspeicher sowie die Radeon RX 9070 und Radeon RX 9070 XT, die auch aktuelle AAA-Titel flüssig spielbar ermöglichen und dennoch preislich attraktiv positioniert sind.
Unter den angebotenen Karten finden sich solche von allen bekannten Herstellern: Acer, ASUS, ASRock, Gigabyte, Powercolor, Sapphire und XFX. Je nach Hersteller wird in verschiedenen Modellvarianten auf die Bedürfnisse hinsichtlich der Leistung, Kühlung oder Optik eingegangen.
Die reduzierten Preise der "Legendary AMD Deals" gibt es im Aktionszeitraum vom 23. November bis 6. Dezember 2025, solange der Vorrat reicht.
AMD-Prozessoren
Der Ryzen 9 9950X3D (Test) bietet mit seinen 16 Zen-5-Kernen und dem zusätzlichen 3D V-Cache sowohl eine herausragende Anwendungs- als auch Spiele-Leistung. Mit geringen Abstrichen gelingt dies auch dem Ryzen 9 9900X3D mit 12 Kernen. Spieler sind beim Ryzen 7 9800X3D (Test) bestens aufgehoben, wer ein paar Euro sparen möchte, kann auch zum Ryzen 7 7800X3D (Test) mit Zen-4-Kernen greifen. Beide Modelle bieten ebenfalls den zusätzlichen 3D‑V‑Cache. Ein echter Allrounder ist der Ryzen 7 9700X (Test) mit acht Zen-5-Kernen sowie einem sparsamen 105-W-Modus.
|Prozessor
|Preis bisher
|Deal-Preis
|AMD Ryzen 9 9950X3D
|667,93 Euro
|639,00 Euro
|AMD Ryzen 9 9900X3D
|565,88 Euro
|539,00 Euro
|AMD Ryzen 7 9800X3D
|448,86 Euro
|424,90 Euro
|AMD Ryzen 7 7800X3D
|363,64 Euro
|338,90 Euro
|AMD Ryzen 7 9700X
|284,77 Euro
|269,00 Euro
Grafikkarten mit AMD-GPU
Mit der RDNA-4-Architektur bietet AMD über verschiedene Leistungs- und Preisklassen hinweg ein attraktives Angebot. Mittels FSR 4 und bald auch FSR Redstone bieten die Modelle der Radeon-RX-9070-Serie (Test) sowohl eine gute Rasterizer-Leistung, aber auch eine Unterstützung der aufwendigen Raytracing-Effekte. Preisbewusste Spieler, die in 1080p oder 1440p auch nicht unbedingt den Anspruch der höchsten Darstellungsqualität haben, können auch bedenkenlos zur Radeon-RX-9060-Serie (Test) greifen. Auch hier finden sich zahlreiche Angebote:
|Grafikkarte
|UVP
|Deal-Preis
|Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 16 GB
|429,90 Euro
|379,00 Euro
|Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC 8 GB
|379,90 Euro
|312,90 Euro
|ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition
|749 Euro
|639,00 Euro
|ASUS Dual Radeon RX 9060 XT White Edition 16 GB
|-
|687,41 Euro
|ASUS TUF Radeon RX 9070 XT OC Edition
|-
|760,18 Euro
|ASUS Prime Radeon RX 9070 EVO OC Edition
|-
|631,60 Euro
|ASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition
|679,00 Euro
|582,90 Euro
|ASUS TUF Radeon RX 9070 OC Edition
|-
|748,70 Euro
|ASUS Dual Radeon RX 9060 XT White Edition
|429,00 Euro
|389 Euro
|ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB
|-
|390,94 Euro
|ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 8 GB
|389,00 Euro
|285,00 Euro
|ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition
|449,00 Euro
|406,90 Euro
|ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8 GB
|399,00 Euro
|299,00 Euro
|ASUS TUF Radeon RX 9060 XT OC Edition
|-
|451,96 Euro
|ASRock Radeon RX 9070 XT Steel Legend
|641,00 Euro
|618,70 Euro
|ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi OC
|729,00 Euro
|679,00 Euro
|ASRock Radeon RX 9070 Challenger
|699,00 Euro
|559,00 Euro
|ASRock Radeon RX 9070 Steel Legend OC
|619,00 Euro
|577,00 Euro
|ASRock Radeon 9060 XT Challenger 16 GB
|389,00 Euro
|349,00 Euro
|ASRock Radeon 9060 XT Challenger 8 GB
|315,00 Euro
|270,45 Euro
|ASRock Radeon 9060 XT Steel Legend 16 GB
|439,00 Euro
|373,55 Euro
|ASRock Radeon 9060 XT Steel Legend 8 GB
|-
|379,00 Euro
|Gigabyte Aorus Radeon RX 9070 XT Elite
|799,00 Euro
|716,18 Euro
|Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC
|-
|690,30 Euro
|Gigabyte Radeon RX 9070 Gaming OC
|669,00 Euro
|576,42 Euro
|Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB
|385,87 Euro
|365,00 Euro
|Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8 GB
|349,00 Euro
|303,15 Euro
|PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT OC
|699,00 Euro
|649,00 Euro
|PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT
|689,00 Euro
|628,46 Euro
|PowerColor Red Devil Radeon RX 9070 XT OC Special Edition
|799,00 Euro
|737,61 Euro
|PowerColor Reaper Radeon RX 9070
|599,00 Euro
|539,00 Euro
|PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16 GB
|-
|413,58 Euro
|PowerColor Hellhound Spectral White Radeon RX 9060 XT OC
|-
|419,00 Euro
|Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC
|749,00 Euro
|698,03 Euro
|Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 Gaming OC
|669,00 Euro
|614,90 Euro
|Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT Gaming OC
|729,00 Euro
|654,90 Euro
|Sapphire Nitro+ Radeon RX 9070 Gaming OC
|669,00 Euro
|607,21 Euro
|Sapphire Pulse Radeon RX 9070 Gaming
|589,00 Euro
|539,00 Euro
|Sapphire Pure Radeon RX 9070 Gaming OC
|-
|624,08 Euro
|Sapphire Nitro+ Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB
|419,00 Euro
|388,67 Euro
|Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB
|429,00 Euro
|345,00 Euro
|Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT Gaming OC
|-
|315,00 Euro
|Sapphire Pure Radeon RX 9060 XT Gaming OC
|399,00 Euro
|356,90 Euro
|XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Gaming Edition RGB
|-
|719,00 Euro
|XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC Magnetic Air Edition RGB
|779,00 Euro
|704,90 Euro
|XFX Mercury Radeon RX 9070 XT OC White Magnetic Air Edition RGB
|779,00 Euro
|714,90 Euro
|XFX Swift Radeon RX 9070 XT Triple Fan Gaming Edition
|-
|653,00 Euro
|XFX Swift Radeon RX 9070 XT White Triple Fan Gaming Edition
|669,00 Euro
|629,00 Euro
|XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 16 GB
|-
|374,74 Euro
|XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 16 GB
|-
|386,81 Euro
