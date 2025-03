Werbung

Hardwareluxx wird in diesem Jahr 25 Jahre alt - neben der Tatsache, dass wir uns zu einer der beliebtesten deutschen Quellen im Bereich rund um IT-Komponenten, Gaming, Notebooks und ähnlichen Produkten in Deutschland entwickelt haben und eine der größten und aktivsten Communities im deutschen IT-Web bei uns beheimaten, sind wir auch etwas älter geworden. Zusammen mit unseren Lesern der ersten Stunde, die vor 25 Jahren vielleicht noch studiert, gebastelt und übertaktet haben, jetzt aber entweder im IT-Bereich ihres Unternehmens arbeiten, selbständig sind oder aber in anders wertiger Weise professionell mit Computern zu tun haben. Wohl auch aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Jahren bei uns immer viel Interesse auf den B2B-orientierten Artikeln aus dem Server- und Workstation-Bereich gesehen.

Im letzten Jahr kam bereits die Idee auf, dieser Sektion einen eigenen Bereich auf Hardwareluxx zu spendieren, um mehr B2B-Inhalte liefern zu können, und den Lesern - und auch der Hardware - eine gesonderte Anlaufstelle einzurichten. In den letzten Wochen haben wir bereits bestehende Testberichte und Artikel einsortiert, in der Zukunft werden wir auch redaktionell zusätzlich zum üblichen Hardwareluxx-Content in die Richtung B2B schielen. Erreichbar wird die neue Seite als Subdomain sein unter

https://pro.hardwareluxx.de

Unter "XX/PRO" werden wir zukünftige Inhalte sammeln, die sich eher an IT Professionals, IT Decision Maker, C-Level- oder Sysadmins oder Freelancer und Geschäftsführer richten. Feedback hierzu, auch Wünsche, wie man dies am besten integrieren sollte, welche Produktkategorien für Euch besonders interessant sind, könnt ihr uns gerne auch im Forum im Kommentarthread zu dieser News mitteilen. Wir werden die Unterseite dynamisch weiterentwickeln.

Damit wir nicht alleine mit XX/PRO loslegen müssen, haben wir uns zudem starke europäische Partner ins Boot geholt: Unsere niederländische Schwesterseite technologyinsider.nl ist natürlich mit einem entsprechenden Pro-Angebot unter technologyinsiderpro.nl dabei. Von unseren bereits bekannten Kollegen aus der European Hardware Association kommen die B2B-Angebote von Geeknetic mit dem Namen Pronetic.es für die spanischen Leser und edge9.it als B2B-Webseite von hardwareupgrade.it für die italienischen Leser hinzu. Mit acht Augen sieht man mehr - sowohl auf B2B-Messen und Konferenzen, wie auch hinsichtlich interessanter Themen und Inhalte. Alle Webseiten haben zudem ebenso wie wir über 20 Jahre an Erfahrung als führende IT-Publikationen in ihren Ländern.

Für die Zusammenarbeit der vier B2B-Publikationen haben wir die Nimbus Alliance gegründet, die wir gegebenenfalls auch noch erweitern werden - und deren Ziel es ist, in Zukunft auch herausragende Innovationen, Services und Produkte im B2B-Bereich auszuzeichnen. Als ersten Schritt werden wir in der nächsten Woche die Nimbus Innovation Awards Cloud Edition 2025 vergeben. Weitere Schritte hinsichtlich einer Zusammenarbeit werden folgen.

Die Nimbus Innovation Awards Cloud Edition 2025 werden am 18. März verkündet und den Firmen in persona überreicht, die auf dem CloudFest 2025 in Rust ausstellen werden (Die Nimbus Alliance, ihre Partner und die Nimbus Innovation Awards stehen in keiner Verbindung zum CloudFest). In den folgenden 14 Kategorien werden die Awards vergeben:

Main Categories



Best Storage Software Innovation

Best SSD Innovation

Best Hard Drive Innovation

Best Semiconductor Innovation

Best Server Platform Innovation

Best Server System Innovation

Best Server Cooling Innovation

Best Network Innovation

Best Backup Innovation

Best Security Innovation

Best Storage System Innovation

Special Categories

Best Cloud Hardware Innovation

Best Storage Innovation Overall

Cloud Innovator of the Year

Wie die IT-Firmen teilnehmen können, ist unter https://nimbusawards.com nachzulesen.