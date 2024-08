Werbung

In den vergangenen Wochen bis zur Deadline Mitte Juli konnten unsere Leser im Rahmen der EHA Reader Awards 2024 über die Hersteller des Jahres abstimmen. Wir haben die entsprechenden Daten ausgewertet, die Stimmen der übrigen Länder herausgefiltert und präsentieren nun die Gewinner. In vielen Bereichen haben wir das erwartete Ergebnis gesehen, in anderen wurden wir jedoch wieder einmal überrascht.

Bei den Desktop-Prozessoren setzte sich AMD klar mit 71 % gegenüber Intel mit 21 % durch. Bei den Notebook/Mobile-Prozessoren liegen die drei Hersteller AMD, Intel und Apple mit 39 %, 30 % und 27 % dichter beisammen. G.Skill wurde mit 35 % der Stimmen der klare Sieger bei den Speicherherstellern und NVIDIA dominiert mit seinen Founders Editionen nun die Grafikkarten. 19 % der Stimmen entfallen direkt auf den GPU-Hersteller. MSI, ASUS und die weiteren Partner teilen sich mit 5 bis 15 % die hinteren Plätze.

Geht es um die Kühlung eurer Komponenten, sehen unsere Leser Noctua mit 40 % der Stimmen bei den Luftkühlern vorne. Bei den AiO-Kühlern ist es Arctic (22 %) und kommt eine Custom-Wasserkühlung zum Einsatz, gewinnt Alphacool mit 29 % der Stimmen. Auch bei den Lüftern liegt Noctua mit 33 % der Stimmen vorne. be quiet! ist dem Dominator mit 27 % auf den Fersen.

Besonders hoch bewertet wird Samsung bei den SSDs. Mehr als 50 % der Stimmen fallen auf den südkoreanischen Hersteller. Bei den Festplatten ist Western Digital mit 39 % ebenfalls noch in dominierender Stellung. Recht breit gefächert ist der Ausgang bei den Gehäusen, dennoch setzte sich Fractal Design mit 23 % durch. be quiet! gewinnt bei den Netzteilen und hat 36 % der Stimmen bekommen.

Zwei neue Kategorien gibt es in diesem Jahr: Eine davon ist die Kategorie Wärmeleitpaste, wo sich Thermal Grizzly als klarer Gewinner durchsetzen konnte und die zweite betrifft die Konsolen und Handhelds, die wir zusammengefasst haben. Gewonnen hat hier Sony mit der PlayStation 5 mit 38 %, weit vor der Xbox von Microsoft mit 14 %. Die Nintendo Switch kommt ebenfalls auf 14 %. Das Steam Deck lag mit 23 % sogar noch vor diesen beiden Konsolen und zusammen mit ASUS, MSI und den asiatischen Gaming-Handhelds ist diese Kategorie gar nicht so unbeliebt wie so manche glauben.

Die Gewinner aller 36 Kategorien finden sich in der folgenden Aufstellung:

Glückwunsch allen Gewinnern!