Auch in diesem Jahr könnt Ihr durch Eure Stimme den Hersteller des Jahres 2024 auf Hardwareluxx bestimmen – und gleichzeitig die EHA Reader Award 2024 mit beeinflussen. Über die Stimmabgabe fließen unsere Ergebnisse zusammen mit weiteren aus den anderen Ländern der EHA-Mitglieder. Je mehr Nutzer von Hardwareluxx abstimmen, desto besser ist unser Bild, welcher Hersteller in diesem Jahr die besten Produkte auf den Markt gebracht hat.

Die Wahl zum Hersteller des Jahres findet ausschließlich durch Eure Stimme statt. Eure Stimmen gehen in die europaweite Wahl zu den EHA Reader Awards ein. Hier spielen dann natürlich die Vorlieben der Leser der anderen Seite eine wichtige Rolle.

Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Technology Insider aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir einen MSI MPG 321URX QD-OLED im Wert von etwa 1.400 Euro. Der Gaming-Monitor mit einer Diagonalen von 31,5 Zoll bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln (UHD) bei einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz. Das QD-OLED-Panel bietet eine Farbtiefe von 10 Bit und im HDR-Modus eine Helligkeit von maximal 1.000 cd/m². An Farbraum deckt der MSI MPG 321URX QD-OLED 138 % des sRGB-, 97 % des Adobe-RGB- und 99 % des DCI-P3-Spektrums ab. An Eingängen zur Verfügung stehen zweimal HDMI 2.1, einmal DisplayPort 1.4a.

Der MSI MPG 321URX QD-OLED war Gewinner unserer diesjährigen European Hardware Awards in der Kategorie bester Gaming-Monitor.

Unter diesem Link kommt Ihr zur Hersteller-des-Jahres- und EHA-Reader-Awards-Umfrage des Jahres 2024:

Zur Wahl der Hardwareluxx Community Awards und EHA Reader Awards 2024

Danke für Eure Teilnahme und die Stimme! Die Umfrage und das Gewinnspiel laufen bis zum 16. Juli, 12:00 Uhr. Verkündet wird der Gewinner am 19. Juli. Die Gewinner der EHA Reader Awards werden wir dann am 20. August auf der Gamescom in Köln verkünden. Etwas vorher werden wir die "Hersteller des Jahres" küren.

P.S.: Eure Stimmen werden anonym ausgewertet, wir speichern keinerlei Benutzerinformationen zu Eurer Person. Die E-Mail-Adressen für das Gewinnspiel werden nach der Verlosung wieder gelöscht.

