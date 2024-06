Werbung

Wer kräftig sparen möchte, der kommt von heute an, bis zum 30. Juni nicht mehr an notebooksbilliger.de vorbei, denn dort finden die Black Weeks statt. Wieder einmal mehr sind zahlreiche Schnäppchen zu finden – egal ob Notebook, SSD, Eingabegerät oder das neueste Softwarepaket. Damit unsere Leser nicht den Überblick verlieren, haben wir die interessantesten Deals in einer Übersichts-News zusammengestellt.

Wichtig ist an dieser Stelle: Nicht alle Angebote stehen über den gesamten Zeitraum bereit. Es lohnt sich, in den folgenden Tagen immer wieder einmal bei notebooksbilliger.de vorbeizuschauen, vielleicht ist das ersehnte Schnäppchen doch noch vorhanden.

Neben den hier vorgestellten Deals gibt es direkt bei notebooksbillifer.de zahlreiche weitere Angebote: Es lohnt sich auf jeden Fall, auch einmal direkt im Shop vorbeizuschauen. Die Black Weeks laufen bis zum 30.06.2024 23:59 Uhr.

Die spannendsten Notebook-Deals

Natürlich sind bei notebooksbilliger.de einige Laptops deutlich im Preis gesenkt. Massiv sparen lässt sich beim MSI Cyborg 15, welches in der Modellvariante A12VF-096 mit Intel Core i5-12450H, einer NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop mit 16 GB RAM und einer 1-TB-SSD die gehobene Mittelklasse anpeilt und gegenüber dem Vergleichspreis satte 27 % günstiger angeboten wird, bzw. im Rahmen der Black Weeks bereits ab unter 950 Euro zu haben ist. Das Lenovo IdeaPad Flex 5 82XY0007GE peilt hingegen diejenigen an, die ein 2-in-1-Convertible mit umklappbarem Touchscreen suchen. Dieses bietet notebooksbilliger.de in diesen Tagen statt für 821 schon für 599 Euro und damit mit einer Ersparnis von 26 % an. Angetrieben wird der 16-Zöller von einem Ryzen 7 7730U mit 16 GB RAM.

Für Gamer, die ein Gerät der 17-Zoll-Klasse suchen und damit eher Ausschau nach einem Desktop-Replacement halten, sollten sich während der Black Weeks das MSI Katana 17 B134VFK-1011 näher ansehen. Hier gibt es einen Intel-Core-i7-Prozessor, eine GeForce RTX 4060 Laptop und ausreichend Speicher bereits für 1.099 Euro statt für 1.465 Euro. Eine Rabattierung von stolzen 24 %. Das Samsung Galaxy Book4 und das ASUS Vivobook Go15 sind wiederum spannende Geräte für den normalen Arbeitsalltag, die dieser Tage schon für rund 700, bzw. 450 Euro und damit bis zu 20 % günstiger angeboten werden.

Das XMG APEX 15 ist ein guter Allrounder mit Ryzen-7-Prozessor, GeForce RTX 4050 Laptop und 16 GB RAM sowie 1-TB-SSD. Dieses kann gegenüber dem Vergleichspreis etwa 16 % günstiger für 969 Euro erstanden werden.

Die besten Notebook-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis MSI Cyborg 15 A12VF-096 - 15,6 Zoll

(i5-12450H, 16 GB RAM, 1TB SSD, RTX 4060) 949,00 Euro 1.305,58 Euro 27 % Lenovo IdeaPad Flex 5 82XY0007GE - 16 Zoll

(Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM, 1 TB SSD) 599,00 Euro 820,99 Euro 26 % MSI Katana 17 B13VFK-1011 - 17,3 Zoll

(i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 4060) 1.099,00 Euro 1.465,18 Euro 24 % SAMSUNG Galaxy Book4 - 15,6 Zoll

(Core 5-120U, 16 GB RAM, 512 GB SSD) 699,00 Euro 871,97 Euro 20 % ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-L1284 - 15,6 Zoll

(Ryzen R5-7520U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, OLED) 449,00 Euro 554,17 Euro 18 % XMG APEX 15 - M23tss - 15,6 Zoll

(Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 4050) 969,00 Euro 1.156,53 Euro 16 % Acer Swift X (SFX14-51G-553X) - 14,0 Zoll

(Intel i5-1240P, 8 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce RTX 3050) 649,00 Euro 764,80 Euro 14 %

Die spannendsten Komplettsystem-Deals

Im Bereich der Komplettsysteme sticht der MSI MEG Aegis Ti15 13th heraus, der bei notebooksbilliger.de im Zuge der Black Weeks mit einer Ersparnis von stolzen 42 % angeboten wird. Statt deutlich über 3.200 Euro werden für ihn nur noch 1.999 Euro aufgerufen. Dafür gibt es einen Intel Core i7-13700KF, üppige 64 GB RAM und eine Kombination aus einer 1-TB-SSD sowie einer 2-TB-HDD. Für die rasante 3D-Beschleunigung zeichnet sich eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti verantwortlich.

Eine ähnliche Ersparnis bekommt man beim Acer Revo RB610. Der Mini-PC wird ab 299 Euro angeboten und beherbergt einen Intel Core i3-1315U mit 8 GB RAM und einer 256 GB fassenden M.2-SSD, was für den normalen Office-Alltag mehr als ausreichend ist. Der Medion Akoya S65 setzt dagegen auf eine Kombi aus Core-i5-CPU und GTX-GPU, wird allerdings schon für unter 500 Euro angeboten. Das Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IAQ7 90UB000LGF sticht mit einer edlen und zeitlosen Aluminium-Optik hervor, bietet einen sparsamen T-Prozessor der 12. Core-Generation sowie ausreichend Arbeits- und Massenspeicher für den Büroalltag.

Die besten Komplettsystem-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis MSI MEG Aegis Ti5 13th 13NUF-291AT

(i7-13700KF, 64GB RAM, 1TB SSD + 2TB HDD, RTX 4070 Ti ) 1.999,00 Euro 3.271 Euro 42 % Acer Revo RB610 Mini PC

(i3-1315U, 8GB RAM, 256GB M.2 SSD)

299,00 Euro 507,99 Euro 40 % Medion Akoya S65 MT MD35337

(i5-10400, 16GB RAM, 512GB SSD, GTX 1660 SUPER)

499,00 Euro 728,98 Euro 30 % Lenovo IdeaCentre Mini 5 01IAQ7 90UB000LGF

(i5-12400T, 8GB RAM, 256GB SSD, UHD Grafik 730)

379,00 Euro 489,99 Euro 23 %

Die spannendsten Komponenten-Deals

Im Bereich der Komponenten gibt es zahlreiche Rabatte aus nahezu allen Produktkategorien, darunter externe SSDs von KIOXIA für 25 % weniger, eine All-In-One-Wasserkühlung mit 240-mm-Radiator für gerade einmal 62,99 Euro von ARCTIC oder ein Netzwerk-Switch von Zyxel mit 24 Ports für nicht einmal 50 Euro. Mit der Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600 OC gibt es außerdem eine Grafikkarte rund 16 % günstiger für 229 Euro. Das be quiet! Pure Power ist im Rahmen der Black Weeks bei notebooksbilliger.de mit einer Ausgangsleistung von 1.000 W sogar bereits ab 129,90 Euro zu haben, womit sich 12 % sparen lassen. Mit der KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer gibt es einen weiteren 3D-Beschleuniger, für den man nur noch 579 statt rund 640 Euro bezahlt.

Wer ein NAS mit 8 TB Speicher sucht, bekommt ein entsprechendes Bundle mit einer Synology DiskStation DS223j schon für 379 Euro. Das Gehäuse-Segment vertreten in unserer Auswahl das be quiet! Pure Base 500 FX und das Fractal Design North Charcoal Black. Der Thermaltake TOUGHAIR 710 All Black vertritt dagegen den Bereich der Luftkühler und der Arctic P12 PWM PST A-RGB das Lüftersegment. Hier lassen sich bis zu 22 % einsparen.

Die spannendsten Software-Deals

Im Zuge der Black Weeks gibt es bei notebooksbilliger.de auch zahlreiche Software-Downloads zu teils deutlich günstigeren Preisen abzustauben. Darunter beispielsweise die McAfee Total Protection, welche sich ein Jahr lang auf fünf unterschiedlichen Geräten einsetzen lässt. Sie gibt es schon für 17,99 Euro und damit zu einer Ersparnis von stolzen 35 %. Wer hingegen seine Steuererklärung für 2024 mit QuickSteuer machen möchte, bekommt das Tool für 11,99 Euro und damit gut 23 % günstiger gegenüber dem Vergleichspreis. NordVPN für ein komplettes Jahr wird für 69,99 Euro angeboten, statt für über 90 Euro.

MacNutzer, die auch Windows-Programme auf ihrem Gerät ausführen möchten, erhalten bei notebooksbilliger.de Parallels Desktop 19 Pro für 59,59 Euro und damit gut 18 % günstiger als beim Vergleichsanbieter.

Die besten Software-Angebote bei notebooksbilliger.de Produkt Angebotspreis Idealo-Vergleichspreis Ersparnis McAfee Total Protection [5 Geräte - 1 Jahr] 17,99 Euro 27,86 Euro 35 % QuickSteuer 2024 11,99 Euro 15,59 Euro 23 % NordVPN Komplett für 1 Jahr 69,99 Euro 90,24 Euro 22 % Parallels Desktop 19 Pro für Mac [1 Jahr] 59,59 Euro 72,65 Euro 18 %

