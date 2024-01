Werbung

Seitdem Hardwareluxx den Schritt gegangen ist, cookie- und trackingfrei zu werden, haben wir viel positives Feedback für diesen Schritt erhalten. Seit dem ersten Schritt im Oktober 2020 haben wir uns aber nicht untätig ausgeruht, sondern bestärkt durch das erfolgreiche erste Jahr weitere Verbesserungen geplant. Forciert durch die TCF 2.2 Richtlinie haben wir uns dazu entschlossen, auch einen neuen Adserver einzusetzen. Dieser ist seit gestern auf Hardwareluxx integriert, was auch Verbesserungen für Nutzer vom Firefox-Browser und deren Ableger bedeutet.

Mit dem Switch zum Cookie- und trackingfreien Hardwareluxx haben wir Googles Admanager als Adserver zwar beibehalten, aber in einer datenschutzkonformen "Lite-Version" namens Limited Ads verwendet. Cookies wurden von dieser Nutzungsvariante nicht mehr gesetzt, aber vielen Lesern missfiel, dass immer noch "googlesyndication.com" als Quelle für unsere Werbung im Quellcode erschien und man somit "Googles Werbung" freigeben musste, um unsere Werbung zu erhalten - das einfache Freigeben von Hardwareluxx.de reichte leider nicht aus. Verständlicherweise war dies nicht für Jedermann einleuchtend, war aber zu dem Zeitpunkt die für uns bestmögliche Lösung. Google entschied sich im letzten Jahr aber mit der Einführung der TCF 2.2 auch einen Consent-Banner vorauszusetzen, weshalb wir im letzten Jahr bereits nach einem neuen (im Vergleich zum Admanager von Google kostenpflichtigen) Adserveranbieter gesucht haben und mit dem gestrigen Tag auch den Switch zu diesem vorgenommen haben.



Die Werbung von Hardwareluxx läuft ab jetzt über eine eigene Subdomain. Das hat viele Vorteile: Diverse Leser meldeten beispielsweise, dass Firefox meldete, Hardwareluxx könnte nur mit deaktiviertem Schutz vor Aktivitätenverfolgung besucht werden, wenn man die tatsächliche Hardwareluxx-Werbung sehen möchte (und nicht die unseres Anti-Adblock-Anbieters Addefend). Nun erscheint es erstmal unlogisch, eine Schutzfunktion auszuschalten - und somit mussten wir dies auch im Forum oftmals ausführlich erklären. Bei uns war dies zwar unbedenklich, aber natürlich unkomfortabel.



Zudem können wir den Wunsch vieler Leser verstehen, einen Adblocker auf anderen Webseiten einzsetzen, die entweder zu viel Werbung oder nicht zielgruppenkonforme Werbung ausspielen, oder aber auf Retargeting, Cookies und ähnliches setzen. Diese Leser waren eben nicht interessiert daran, URLs wie "googlesyndication.com" auf ihre Whitelist zu setzen. Nun ist diese Bitte unsererseits nicht mehr notwendig, da wir die Werbung über unsere eigene Domain ausliefern.

Neben dem neuen technischen Unterbau haben wir uns auch darauf festgelegt, weiterhin nur vier Werbebanner auf Hardwareluxx einzusetzen:

Im Normalfall sieht unser Leser einen 900 x 250 Banner, und bekommt im Verlauf des Artikels zwei weitere 300 x 250 Pixel Banner zu sehen.

Jeder Leser erhält ab und zu auch unsere großflächige, "Site Takeover" genannte, Werbung, die um die Seite herumläuft. Hier werden wir weiterhin alle vier Tage lang weiterhin maximal drei Mal diese Werbung einblenden. Tägliche Besucher, die mehrere Artikel lesen und sich im Forum bewegen, werden also nur sehr selten solche Werbung vorfinden.

Neben dieser geringen Werbebelastung, die wir natürlich auch dadurch erreichen, dass wir eben nicht günstige Programmatic Ads in Leerlaufzeiten laufen lassen, behalten wir auch weiterhin unser Credo bei, nur IT-Werbekunden auf Hardwareluxx anzuzeigen. Ihr seht also auch in Zukunft nur Werbung von Firmen, die ihr hier wohl sowieso findet und auch selber sucht. "Mehr zielgruppenkonform" geht es wohl nicht - für Euch und für unsere Anzeigenkunden. Wir meinen, dass so eine Werbung nicht nervt - und deshalb auch nicht geblockt werden muss.

Insofern: Hardwareluxx wird also auch zukünftig ohne 3rd Party Cookies erreichbar sein und somit ohne, dass man zustimmen muss, das wir "und unsere 218 Partner personenbezogene" Daten aus Nutzungsprofilen von Cookies verarbeiten.