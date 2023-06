Werbung

Nachdem wir die European Hardware Awards für dieses Jahr wieder auf der Computex in Taipei vergeben konnten, folgen nun die Nominierten für "Hersteller des Jahres" und die "EHA Reader Awards". Wie immer wird es zahlreiche Kategorien geben.

Die Wahl zum Hersteller des Jahres findet durch unsere Leser statt. Diese Stimmen gehen dann in die europaweite Wahl zum EHA Reader Award ein. Hier spielen dann natürlich auch die Vorlieben der Leser der anderen Seite eine wichtige Rolle.

Für die "EHA Reader Awards" kommen die Leserstimmen von allen beteiligten EHA-Mitgliedern: Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich.

Den Gewinner der EHA Reader Awards werden wir dann am 31. August auf der IFA in Berlin verkünden. Mit der entsprechenden Abstimmung könnt ihr am 6. Juli beginnen.

Die nominierten Hersteller sehen wie folgt aus. Sollten wir euren Lieblingshersteller vergessen haben, dann lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Bester Desktop-Prozessor:

AMD

Apple

Intel

Bester Notebook-Prozessor:

AMD

Apple

Intel

Qualcomm

Bester SoC:

Apple

Google

Huawei / HiSilicon

Mediatek

Qualcomm

Samsung

Beste Mainboards:

ASRock

ASRock Rack

Asus / ROG

Biostar

EVGA

Gigabyte / AORUS

MSI

NZXT

Fujitsu

SuperMicro

Beste Speichermodule:

2-Power

Corsair

Crucial

G.Skill

GoodRam

Gigabyte / AORUS

HyperX

Kingston

HP

Klevv

Lenovo

Lexar

Micron

Patriot

PNY

Samsung

Synology

Teamgroup

Thermaltake

Transcend

Beste GPUs:



AMD

NVIDIA

Beste Grafikkarten:

Afox

AMD

ASRock

Asus / ROG

EVGA

Galax

Gainward

Gigabyte / AORUS

HP

HPE

Inno3D

KFA2

Lenovo

MSI

NVIDIA

Palit

PNY

PowerColor

Sapphire

XFX

Zotac

Bester CPU-Luftkühler:

Absym

Aerocool

Akasa

Alpenföhn

AMD

Antec

Arctic

ASUS

be quiet!

Cooler Master

Corsair

Cryorig

Deepcool

Enermax

Gelid

Gigabyte / Aorus

Iceberg Thermal

IceGiant

Intel

Inter-Tech

Itek

Jonsbo

MarsGaming

Nfortec

Noctua

NOX

Raijintek

Scythe

ENDORFY / SilentiumPC

Silverstone

Tacens

Thermalright

Thermaltake

Xigmatek

Zalman

Bester CPU-Wasserkühler:

AData

Aerocool

Alpenföhn

Alphacool

Antec

Arctic

ASUS

be quiet!

Cooler Master

Cougar

Corsair

Cryorig

Deepcool

EKWB

EVGA

Enermax

Fractal Design

Gigabyte

Intel

InWin

Itek

Jonsbo

Lian Li

MarsGaming

MSI

Nfortec

NOX

NZXT

Phanteks

Silverstone

Thermaltake

Beste Custom-Wasserkühlung:

Alphacool

Aqua Computer

Barrow

Bitspower

Corsair

EKWB

Mayhems

Phanteks

Thermaltake

Watercool

XSPC

Beste Gehäuselüfter:

Aerocool

Arctic

be quiet!

Cooler Master

Corsair

EKWB

Enermax

Fractal Design

Itek

MarsGaming

Nfortec

Noctua

Nox

Noiseblocker

NZXT

Phanteks

Scythe

ENDORFY / SilentiumPC

Tacens

Beste HDDs:

ACTi

Axis

Cisco

Dell

Fujitsu

G-Technology

HP

HPE

IBM

Lenovo

MicroStorage

Oki

Origin Storage

Samsung

Seagate

Synology

Tandberg Data

Toshiba

Western Digital

Beste SSDs:

AData

Corsair

Crucial

Gigabyte

GoodRam

Intel

Kingston / HyperX

Kioxia

Patriot

Plextor

PNY

Samsung

Sabrent

Sandisk

Seagate

Silicon Power

Transcend

Western Digital

XPG

Beste Gehäuse:

Aerocool

Alpha Gear

Antec

ASUS

be quiet!

Bitfenix

Chieftec

Cooler Master

Corsair

Deepcool/GamerStorm

EVGA

Fractal Design

GameMax

Gigabyte

In Win

Jonsbo

LC Power

Lian Li

MarsGaming

MSI

Nanoxia

Nfortec

Nox

NZXT

Phanteks

Riotoro

ENDORFY / SilentiumPC

Sharkoon

SilverStone

Spacer

Tacens

Thermaltake

Zalman

Beste Netzteile:

Aerocool

Antec

ASUS

be quiet!

Bitfenix

Chieftec

Cooler Master

Corsair

Enermax

EVGA

Fractal Design

FSP

Gigabyte

MarsGaming

Nfortec

Nox

Riotoro

Seasonic

ENDORFY / SilentiumPC

Sharkoon

SilverStone

Superflower

Tacens

Thermaltake

Xilence

Zalman

Beste Monitore:

Acer

AOC

Asus

BenQ

Dell

Eizo

Eve

ExtremeGamer

Fujitsu

Gigabyte / AORUS

Hannspree

HKC

HP

Huawei

Iiyama

Lenovo

LG

Medion

MSI

NEC

NewSkill

Ozone

Philips

peaq

ProXtend

Razer

Samsung

Terra

Viewsonic

Xiaomi

Beste Gaming-Monitore:

Acer

AOC

Asus / ROG

BenQ

Dell

Eizo

Gigabyte / AORUS

HP

Iiyama

Lenovo

LG

Medion

MSI

NEC

NewSkill

Ozone

Philips

Razer

Samsung

Viewsonic

Xiaomi

Beste NAS-Hardware:

Artec Technologies

Asustor

Dahua

Foscam

Hikvision

HP

HPE

Imou

Jovision

LevelOne

Netgear

Promise

QNAP

QSAN

Reolink

Seagate

Synology

TerraMaster

TP-Link

Ubiquiti

Vimtag

Western Digital

Beste externe Speicherlösungen:

Adata

Apacer

Apricorn

Corsair

Crucial

DataLocker

Digittrade

Freecom

G-Technology

Glyph

Intenso

iStorage

Kingston

LaCie

MediaRange

Patriot

PNY

Promise

Samsung

Sandisk

Seagate

Silicon Power

Transcend

Toshiba

Verbatim

Western Digital

Beste Mäuse:

Asus

Cooler Master

Corsair

Endgame Gear

Gigabyte

Glorious

HyperX

Krom

Logitech

MarsGaming

Microsoft

Mountain

MSI

NewSkill

Ozone

Razer

Roccat

SPC Gear

SteelSeries

Tesoro

ThunderX3

Trust

Xtrfy

Zowie (BenQ)

Beste Tastaturen:

Anne Pro

Asus / ROG

Cherry

Cooler Master

Corsair

Ducky

Gigabyte / AORUS

Glorious

HP / Omen

HyperX

Krom

Leopold

Lenovo/Legion

Logitech

MarsGaming

Microsoft

Mountain

MSI

NewSkill

Ozone

Razer

Roccat

Sharkoon

Steelseries

Tesoro

ThunderX3

Trust

Varmilo

Vortex

Wooting

Zowie

Beste Gaming-Headsets:



1MORE

ASTRO Gaming

Asus / ROG

Audeze

Corsair

Creative

EPOS

Gigabyte / AORUS

HP / Omen

HyperX

Jabra

JBL

Krom

Lenovo / Legion

Logitech

MarsGaming

Medion

Microsoft

MSI

NewSkill

Ozone

Plantronics

Razer

Roccat

Sennheiser

Skullcandy

SteelSeries

Tesoro

ThunderX3

Turtle Beach

Sharkoon

Sony

Trust

Veho

Beste Headsets:

1MORE

AKG

Apple

Asus / ROG

Audio-Technica

BeyerDynamic

Bose

Bower & Wilkins

Creative

Edifier/Stax

Focal

Fresh ‘n Rebel

Google

Harman

HiFiMAN

Jabra

JBL

Kef

LG

Microsoft

OnePlus

OPPO

Philips

Pioneer

Plantronics

Samsung

Sennheiser

Shure

Sony

Teufel

Xiaomi

Beste Lautsprecher:

Amazon

Apple

Bang & Olufsen

B&W

Bose

Creative

Dali

Denon

Edifier

Harman Kardon

Hercules

House of Marley

JBL

Kef

Klipsch

LG

Libratone

Logitech

Marshall

Naim

Philips

Q Acoustics

Samsung

Sonos

Sony

Teufel

Ultimate Ears

Wavemaster

Xiaomi

Bester Router:

Amplify

Asus / ROG

AVM

Cisco

D-Link

DrayTek

Eminent

Google

Huawei

Linksys

MikroTik

Betgate

Netgear

QNAP

Razer

Synology

Teltonika

Tenda

T-Mobile

TP-Link

Ubiquiti

Xiaomi

ZyXEL

Beste VR-Hardware:

DPVR

HP

HTC

Oculus

Samsung

Sony

Valve

Varjo

Beste Gaming-Stühle:



AKRacing

Corsair

Drift

DXRacer

MarsGaming

MSI

NewSkill

Nitro Concepts

Noblechairs

ORAXEAT

Recaro

REKT

SPC Gear

Tesoro

Trust

Vertagear

Beste Mini-PCs:

Acer

Apple

ASRock

Asus

Beelink

Corsair

Dell

Gigabyte / Aorus

HP

Intel

Lenovo

Minisforum

Morefine

MSI

Zotac

Beste Desktop-Gaming-Systeme:

Acer

Asus / ROG

Corsair

Dell / Alienware

HP / Omen

ITD Custom Works

Lenovo / Legion

MSI

Mountain

NZXT

PC Specialist

Zotac

Beste Notebooks:



Acer

Apple

Asus

BTO

Dell

Dynabook

Fujitsu

Framework

Gigabyte

HP

Huawei

Lenovo

LG

Medion

Microsoft

Mountain

MSI

Peaq

Primux

Razer

Samsung

Schenker Notebooks

Skikk

Xiaomi

Beste Gaming-Notebooks:

Acer

Asus / ROG

Azerty

BTO

Clevo

Dell / Alienware

Gigabyte / AORUS

HP / Omen

Hyperbook

Lenovo / Legion

Medion

Mountain

MSI

PC Specialist

Razer

Skikk

TerraQue

XPG

Beste 2-in-1-Hybride:

Acer

Asus

Dell

HP

Lenovo

Microsoft

MSI

Samsung

Beste Smartphones:

Alcatel

Apple

Asus / ROG

Blackberry

Black Shark

CAT

General Mobile

Google

Honor

HTC

Huawei

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

Oppo

POCO

Razer

Realme

Redmi

RedMagic / ZTE

Samsung

Sony

Vivo

Wiko

Xiaomi

Beste Wearables:

Amazfit

Apple

Fitbit

Fossil

Garmin

Honor

Huawei

Mobvoi

Misfit

Polar

Samsung

Withings

Xiaomi

Besten Smart-Home-Produkte:

Amazon (Alexa)

Anker

Apple

Aqara

Arlo

Athom (Homey)

Belkin (WeMo)

Bold

D-Link

Ecovacs

Eufy

Eve

EZVIZ

Fibaro

Google (Home)

Hikvision

INNR

Ikea

Imou

KlikAanKlikUit

Lenovo

Lifx

Nabu Casa/Home Assistant

Nest

Netatmo

Osram

Philips (Hue)

Qubino

Reolink

Ring

Roborock

Samsung (SmartThings)

Shelly

Tado

TP-Link

Ubiquiti

Woox

Xiaomi

Zipato

Besten TVs: