Ein angemessener Umgangston ist in der digitalen Kommunikation längst nicht immer gewährleistet. Das betrifft leider auch unser Hardwareluxx-Forum. Doch dank jüngster Entwicklungen im KI-Bereich und der unermüdlichen Arbeit unseres Chef-Programmierers werden wir mit einer eleganten Lösung sicherstellen können, dass die Netiquette in Zukunft eingehalten werden.

Unsere Lösung ist das Hardwareluxx-FFF-Plugin. Diese Eigenentwicklung nutzt OpenAIs ChatGPT-Technologie und analysiert damit die Texte der Forennutzer. Schlechter Sprachstil, Beleidigungen oder gar Hate Speech werden automatisch KI-gestützt erkannt und so umgeschrieben, dass als Ergebnis ein zumindest sachlicher Text entsteht. Mitunter lässt die KI sogar Humor einfließen und entkrampft die Kommunikation im Forum so zusätzlich.

Um Transparenz zu gewährleisten, kennzeichnet das Plugin die von ihm überarbeiteten Texte als KI-angepassste Texte. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass der wesentliche Diskussionsinhalt erhalten bleibt. Konstruktive Diskussionen sind so weiter möglich - aber eben auf einem adäquaten Niveau und in einem angenehmen Tonfall. Die ursprünglich von den Nutzern verfassten fragwürdigen Texte blendet HWL-FFF hingegen automatisch per Spoilerfunktion aus.

Ihr Hardwareluxx-Team



Wir sind zuversichtlich, dass wir die Kommunikation im Hardwareluxx-Forum mit HWL FFF auf ein neues Niveau heben werden. Wir empfehlen auch den Blick auf unser Erklär-Video zum Plugin. Darin zeigen wir anhand konkreter Beispiele, wie sehr die Forenkommunikation von HWL FFF profitieren wird.