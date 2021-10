Die Gewinner der European Hardware Community Awards 2021

Nach der Bekanntgabe der Hersteller des Jahres 2021 Ende der letzten Woche folgt nun die Bekanntgabe der European Hardware Community Awards für das Jahr 2021. Diese beinhalten nicht mehr nur die Stimmen der Hardwareluxx-Community, sondern setzen sich aus neun europäischen Hardware-Seiten zusammen.

Die European Hardware Association wurde vor sechs Jahren gegründet. Über alle Mitglieder hinweg wurden inzwischen über 500.000 Artikel geschrieben und die gemeinsame Reichweite beträgt 20 Millionen Leser – europaweit versteht sich. Neben Hardwareluxx aus Deutschland gehören zur EHA KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich.

Die Ergebnisse repräsentieren also nicht nur unsere Leserschaft, sondern bieten eine europäische Gesamtübersicht. In Deutschland besonders starke Marken müssen nicht zwangsläufig in ganz Europa eine herausstellende Position besitzen.

Auf einige Highlights wollen wir genauer eingehen: Bei den Prozessoren hat einmal mehr AMD gewonnen. Die besten Mainboards stammen von ASUS und Corsair stellt den besten Arbeitsspeicher her. Die besten GPUs hat aktuell offenbar NVIDIA im Angebot und bei den Grafikkarten setzt ASUS dieses Potential am besten in entsprechende Grafikkarten um. Die GeForce RTX 3080 ist das beste Produkt 2021. Die beste neue Technologie geht mit DLSS ebenfalls an NVIDIA. Noctua fertigt nicht nur die besten CPU-Kühler, sondern obendrein die besten Lüfter. Samsung hat die besten externen Speichermedien und SSDs im Angebot, während WD offenbar die besten Festplatten am Markt hat. Ansonsten geht es in den verschiedenen Kategorien quer Beet durch die Produktpalette der verschiedenen Hersteller, denen wir auch häufig in den Tests gute Noten attestieren.

Wir gratulieren allen Gewinnern!