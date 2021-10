Das sind die Hersteller des Jahres 2021!

Über mehrere Tage hinweg konnten unsere Leser Mitte August im Rahmen der Hardwareluxx Community Awards 2021 auch über die Hersteller des Jahres abstimmen. Wir haben die entsprechenden Daten ausgewertet und präsentieren die Gewinner. In vielen Bereichen haben wir das erwartete Ergebnis gesehen, in anderen wurden wir jedoch überrascht.

Bei den Prozessoren hat AMD die Entscheidung mit 69 % ganz klar für sich entschieden. Hier setzt sich der Trend der vergangenen Jahre fort und es wird im kommenden Jahr spannend zu beobachten sein, ob Intel mit Alder Lake die Meinung wird wieder umkehren können. Laut eurer Meinung sind Mainboards von ASUS zu 49 % eure Favoriten, gefolgt von 23 % für MSI und 14 % für Gigabyte.

Schon deutlich knapper ging es beim Speicher zu. 31 % fielen auf Corsair, 28 % auf G.Skill und 15 % auf Crucial. Geht es um die einzelnen Hersteller von Grafikkarten liegt ASUS mit 36 % vorne. Darauf folgen MSI (15 %), EVGA und Gigabyte (jeweils 11 %) und Sapphire mit 9 %. Wieder eine knappe Entscheidung bei den Kühlern, den be quiet! knapp for Noctua gewinnt. Die Entscheidung bei den AiO- und Custom-Wasserkühlern geht an Corsair. Die SSDs gehen ebenso klar an Samsung wie dies für Western Digital bei den HDDs der Fall ist.

Jeweils 14 % fallen bei den Gehäusen auf be quiet!, Lian Li, Fractal Design und Corsair. Mit nur wenigen Stimmen hat Corsair die Entscheidung für sich drehen können. Alle weiteren Gewinner findet ihr in der nun folgenden Liste:

Wir gratulieren allen Gewinnern!