Hardware-Umfrage 2021 (Gewinne einen ZOTAC Magnus One)

Unsere News und Tests zu Notebooks, Monitoren, Smartphones und PC-Komponenten aller Art dienen letztendlich dazu, Euch bei der Entscheidung zum Kauf zu helfen. Ihr fällt eine Kaufentscheidung aber sicherlich nicht nur auf Basis der hier präsentierten Informationen und Ergebnisse. Schlussendlich spielen zahlreiche Gründe eine Rolle.

Bei den genannten Produktkategorien sind aber auch verschiedene Faktoren bei der Beurteilung wichtig. Mal kann das Design eine Rolle spielen, mal die Akkulaufzeit oder das Software-Angebot. Ein Faktor ist auch, wie gut man sich in der jeweiligen Kategorie auskennt. Wer seinen Gaming-PC schon einmal selbst zusammengebaut hat, wird auch keine große Schwierigkeiten bei der Findung des richtigen Notebooks haben. Auf der anderen Seite muss dies aber nicht heißen, dass auch die Wahl des Smartphones leicht fällt.

Wozu nutzt ihr euren PC oder euer Notebook genau? Welche Komponenten und Technologien interessieren euch im Hinblick auf eine baldige Neuanschaffung am meisten? Wie hoch ist das Budget, welches du dir für Neuanschaffungen setzt? In Zeiten einer Pandemie können aber auch anderen Dinge eine Rolle spielen. Will und kann ich das Geld aktuell ausgeben? Wird die Hardware auch beruflich genutzt bzw. kann mir da helfen und vor allem bei den Grafikkarten (aber auch einige weiteren Komponenten) spielt die angespannte Liefersituation sicherlich eine Rolle.

Eben diese Hintergründe interessieren uns in einer neuen Umfrage im Rahmen der European Hardware Association. Diese besteht neben Hardwareluxx in Deutschland auch noch aus KitGuru in Großbritannien, iO-Tech in Finnland, PurePC in Polen, Lab501 in Rumänien, Geeknetic in Spanien, Hardware Upgrade in Italien, Tweakers in den Niederlanden und CowCotland in Frankreich. Zusammen sprechen diese Seiten mehr als 20 Millionen Leser pro Jahr an und veröffentlichten 10.000 Artikel über einen Zeitraum von zwölf Monaten.

Wir bitten euch um ein paar Minuten eurer Zeit, um an der Umfrage teilzunehmen. Versucht die Angaben in der Umfrage bitte so ausführlich wie möglich zu machen.

Unter allen Teilnehmern verlost die EHA einen Magnus One Barebone von ZOTAC im Wert von 1.599 Euro, dem nur noch Arbeitsspeicher und SSD fehlt. Den Magnus One haben wir uns mit Intel-Prozessor und einer GeForce RTX 3070 angeschaut. Im Hinblick auf Gehäuse-Abmessungen ist der Magnus One für seine Leistungsklasse ein äußerst kompakter Gaming-Rechner, der auch bei der Lautstärke und den Temperaturen überzeugen kann. Hinzu kommen moderne Anschlüsse wie WiFi 6 oder 2,5 GbE mit Killer-Funktionalität, ebenso wie USB 3.2 mit Typ-C und sogar ein integrierter SD-Kartenleser.

Die Umfrage läuft bis zum 2. Mai 2021, 23:59 Uhr.

Die Teilnahme von Mitarbeitern der teilnehmenden Firmen und der Hardwareluxx Media GmbH ist nicht erlaubt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Das gewonnene Produkt kann nicht ausgezahlt werden. Der Gewinner wird per Email benachrichtigt und erhält die Ware im Anschluss zugesendet. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Bei mehreren korrekten Antworten entscheidet das Los. Die Emailadressen werden zu keinem weiteren Zweck als der Kontaktaufnahme für dieses Gewinnspiel genutzt und im Anschluss gelöscht.